Det ropes et varsku om norske eliteklubbers økonomi. Nå ber Norsk Toppfotball regjeringen om å slippe til flere publikummere for å få bukt med blodrøde regnskapstall.

– Da var du klarert. 36,2.

På Skagerak Arena står spillere, trenere, støtteapparat og øvrige ansatte i kø for å febertestes før de får en dose antibac i hendene på vei inn på stadion.

– Har du over 37,5 er det en stund til du kan komme tilbake. Vi skulle så gjerne hatt flere publikummere her og vi gjør alt vi kan for å få det til, sier Odds arrangement-og publikumsjef, Line Refsdal.

– Nå de kommer inn her så måler vi temperaturen deres, spriter hendene deres og noterer ned alle tallene. Det kan vi også gjøre med publikum. Vi registrerer nå alle 200 publikummere som er på stadion, og det kan vi også gjøre med eksempelvis 2000. At vi registrerer alle navnene gjør at smittesporing blir veldig gjennomførbart. At vi har full kontroll på de som er her.

– Føles veldig meningsløst

Daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, blir ivrig når han snakker om hvordan Odd skal kunne håndtere flere tilskuere. Akkurat nå kan klubbene kun slippe inn 200. Det er ikke forskjell på Consto Arena i Mjøndalen som har en kapasitet på 4350 tilskuere, og Lerkendal i Trondheim som har plass til 21.421.

– Det føles veldig meningsløst. Vi ønsker jo å bidra til å holde smittetallene nede, men når du ser fulle busser, fulle t-baner og fulle kjøpesentre... Det er flere i en t-banevogn enn det vi slipper inn her med over 10.000 seter. Det er klart at det ikke henger sammen. De er i ferd med å drepe en næring, sier Håndlykken oppgitt.

Til sammenlikning serieåpnet den danske superligaen i helgen med i snitt nærmere 5000 tilskuere på de seks arenaene. Over 8000 slapp inn på Ceres Arena i Aarhus.

Riktignok fikk klubben kritikk da enkelte publikummere stod for tett, men tallet er milevis unna det norske klubber får slippe inn, selv om Danmarks smittetall ikke er så ulike de norske.

– Norske myndigheter har en mye mer defensiv holdning enn andre lands myndigheter, hvor man går i en konstruktiv dialog og finner løsninger hvor det er mulig å gjennomføre arrangementer innenfor et strengt smittevernregime, sier Håndlykken.

Norsk Toppfotball er bekymret

Håndlykken får støtte fra Norsk Toppfotball. Administrativ leder, Leif Øverland, er i ukentlig kontakt med regjeringen for å få endret restriksjonene på norske fotballarenaer.

– Vi forstår at man er i en vanskelig situasjon i Norge, men vi er kapable til å ta inn langt mer enn 200 tilskuere. Vi ønsker 200 tilskuere per seksjon på stadion. Det vil hjelpe økonomien, supporterne og alle som er glad i norsk toppfotball. Å komme tilbake til kampene og få tilbake det som er så viktig i livet til så mange. Så forstår vi at det ikke kan være 10.000, men at det må være grupper av 200.

Øverland er bekymret for norske klubbers økonomi.

– Nå er det rapportering av første halvår, så regnskapsmessig kommer veldig mange av klubbene stygt ut. Det er røde tall, sier Øverland.

Odds Håndlykken mener økte publikumstall vil være rett medisin for klubber som sliter, og vil slite økonomisk, i månedene fremover.

– Kommer vi tilbake i litt mer ordinær drift så vil det gi klubbene nødvendige inntekter fra publikum, sponsorer og samarbeidspartnere.

Han er skuffet over håndteringen til regjeringen av denne saken.

– Her er vi utendørs, har ti innganger og over 10.000 seter. Det er klart det er mulig å gjøre dette på en trygg måte, men norske myndigheter har ikke ønsket å gå i dialog om det, sier en oppgitt Håndlykken.