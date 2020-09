70 millioner til økt engangsstønad

I statsbudsjettet for 2021 forslår regjeringen å øke engangsstønaden til over 90.000 kroner, røper KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Fredag formiddag taler KrF-lederen til sine egne på et landsstyremøte i Oslo.

I talen kom også en nyhet fra statsbudsjettet som kommer i oktober.

I statsbudsjettet for 2021 forslår regjeringen å øke engangsstønaden fra 84.720 til 90.300 kroner fra 1. januar 2021.

– Dersom du stod utenfor arbeidslivet i 2013 fikk du 38 750 kroner i engangsstønad når du fikk barn. I statsbudsjettet for 2021 bruker vi 70 millioner kroner på å øke engangsstønaden slik at du neste år vil få 90 300 kroner, sier Ropstad.

I talen tok også Ropstad tydelig til orde for at KrF kommer til å kjempe for at 1 prosent av BNP fortsatt skal gå til bistand.

– Skjer fordi KrF sitter i regjering

Samtidig som Ropstad taler til sin egne, raser samfunnsdebatten om Norges mottak av 50 asylsøkere fra Hellas.

Det ble kjent onsdag, etter nyheten storbrann leiren.

Ropstad tar i talen langt på vei æren for at Norge i det hele tatt tar imot 50 asylsøker fra Hellas.

– Selv om det ikke var flertall på Stortinget, valgte regjeringen å si at vi skal hente 50 personer fra Hellas. Sammen med flere andre europeiske land. Hadde det vært opp til KrF hadde det skjedd raskere. Men at det skjer er fordi KrF sitter i regjering, sier Ropstad.

Han viser til at flertallet på Stortinget ønsker en mer restriktiv linje enn KrF i innvandringsspørsmål.

– Ikke bare til høyre for KrF. Også Arbeiderpartiet tar til orde for en restriktiv politikk, mener Ropstad.

Medisinsk team

Han forsvarer at regjeringen nå skal ta imot 50, selv om mange kommuner nå har sagt at de kan ta imot flere.

– Jeg har ikke gått inn i politikken bare for å ha perfekte standpunkt som ingen kan realisere.Det hjelper ingen, sier Ropstad og legger til:

– Grunnen til at vi nå tar imot barn og familier fra Moria-leiren, er fordi KrF forhandler frem politikk som var mulig å gjennomføre.

Han gjentok også nyheten som kom torsdag: Regjeringen har bestemt å sende et medisinsk team på 25 personer.

– De reiser allerede tidlig neste uke, og skal støtte helsevesenet i den krevende situasjonen som er oppstått etter brannen, sier Ropstad.