Mats levde i en parallellverden foreldrene ikke forstod – nå har faren gitt ut bok om sønnen

Da Robert Steen (58), byråd i Oslo, mistet sønnen sin i 2014 trodde han at Mats var en ensom gutt.

Mats Steen ble født en varm sommernatt i 1993. Gutten var Trude og Robert Steens førstefødte. Han vokste opp i et familievennlig område med mange barn.

Etter hvert oppdaget foreldrene at sønnen ikke var like aktiv som sine jevnaldrene. Han løp aldri om kapp, datt av husken og falt stadig å slo seg.

Uhelbredelig syk

Da gutten deres var fire år fikk de forklaringen. Mats led av en livstruende muskelsykdom, Duchennes muskeldystrofi. En sjelden sykdom som forårsaker muskelsvinn hos gutter.

Som ni-åring måtte Mats bruke rullestol. Sykdommen gjorde bevegelsesfriheten begrenset og etter hvert forsvant vennene hans.

Ifølge faren var det ikke like enkelt for kameratene å ta Mats med på aktivitetene de holdt på med. Videre forteller han at Mats trakk seg mer og mer tilbake.

– Han satt stort sett i kjellerleiligheten sin bak nedrullede gardiner og spilte data til langt på natt, forteller Robert til God morgen Norge.

En annen verden

Mats fant spillverdenen og det ble hans store lidenskap. Han la grunnlaget for en ny måte å leve ut livet på. En verden foreldrene ikke forstod før etter hans død.

– Dere som foreldre var ikke like overbevist om at dette var positivt?

VOKSNE MÅ FORSTÅ SPILLVERDENEN: Først etter Mats bortgang forstod faren hvilket rikt liv sønnen hadde hatt i spillverdenen. Foto: Privat

– Vi var tradisjonelle som foreldre. I og med at han hadde begrenset bevegelsesfrihet, var det greit å bruke tid foran PC-en. Men vi var triste for at han ikke kunne dra ut i skogen. Triste fordi vi trodde han var ensom.

Mats hadde gitt faren passordet sitt i tilfelle det skulle skje ham noe.

25 år gammel døde Mats Steen.

«Ibelin» i Word of Warcraft

I bisettelsen til sønnen ble foreldrene veldig overrasket. De trodde sønnen hadde vært ensom. Der, i kirken, satt det mange ungdommer foreldrene ikke kjente til eller hadde møtt tidligere.

Dette var Mats sine venner fra spillverdenen. Disse vennene kjente Mats som Ibelin i spillet World of Warcraft. En adelsmann av byrd, kvinnefører og detektiv.

Da spill-vennene hans fikk vite at Mats var død, startet de en pengeinnsamling slik at alle som ønsket kunne dra til kameratens bisettelse i Oslo.

Det var disse ungdommene som satt i kirken. Venner han aldri hadde møtt fysisk. De kom fra hele Europa.

Dette var en sterk opplevelse for foreldrene. Det strømmet inn med brev og meldinger fra de som hadde vært sønnens venner. Frykten faren hadde hatt om at sønnen ikke hadde satt foravtrykk i form av vennskap og kjærlighet, var feil.

I samtale med disse vennene så han verdien av sønnens spillverden med nye øyne. Mats hadde hatt både venner og kjæreste i sin spillverden.

Voksne må forstå spillverden

Robert Steen har tidligere fortalt til NRK hvor viktig spillverden var for sønnen, og at voksne bør lære seg mer om den digitale spillverden. Den er ikke bare negativ.

For mange unge, som hans sønn, har dette vært hans «virkelige» liv. Foreldrene, Trude og Robert, fikk seg en vekker om gaming og sin egen oppdragelse.

– Hva tenker du vi bør gjøre annerledes i møte med barn som gamer?

– Vi har bygget et unaturlig skille mellom det vi kaller den fysiske og digitale verden. Et unaturlig skille som må bygges ned.

I den fysiske verden viser han til at foreldre er med på blant annet fotballtrening, foreldremøter og grillfester. Naturlige møteplasser for foreldre. Det gjør de ikke i den digitale verden. Det er dette skillet han mener er viktig å minske.

Robert oppfordrer foreldre til å være med på det barna holder på med, også i den digitale verden.

Forrige uke ble boken «Om natten lyser stjernene» lansert. Dette er Robert Steens historie om Mats. Hans liv, hans barndom og om dem som familie.

Der stiller han også eksistensielle spørsmål i vår digitale hverdag. Kan du etablere levende, virkelige vennskap og være kjæreste med mennesker du aldri har truffet?

Robert håper å kunne skape en positiv fortelling rundt spill og samspill. At det åpnes opp en dialog om hva spillverdenen kan være.