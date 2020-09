Ekspertene uenige i hvem som vinner La Liga: – En rekordåpen sesong på forhånd

Se fire La Liga-kamper på TV 2 Sport 1, 2 og Premium denne helgen.

La Liga-sesongen skal i gang igjen, kun uker etter at den ble avsluttet.

Nå tror TV 2s fotballeksperter på en spesiell sesong på spansk fotballs øverste nivå.

– Det er et år med en voldsom slitasje på spillerne, og individuelt for hver klubb er det vanskelig å spå hvordan det kommer til å gå. Skader på nøkkelspillere kommer til å bli en snakkis. Det er uvirkelig at man skal starte igjen med en ny sesong, sier Simen Stamsø-Møller.

Sammen med Endre Olav Osnes, Mina Finstad Berg og vår spanske korrespondent Guillem Balagué spår de fredag hvordan tabellen kommer til å ende. Det største spørsmålet stor selvsagt rundt ligavinneren.

– Det blir vanvittig jevnt mellom Atlético Madrid, Sevilla, Barcelona og Real Madrid. Det er en rekordåpen sesong på forhånd, sier Osnes.

Ekspertene uenige i hvem som vinner

Til slutt blir det allikevel en diskusjon mellom de to største gigantene, der TV 2-ekspertisen er uenige om hvem som skal plasseres helt øverst.

– Vi har sett eksempler på tidligere sesonger der det har vært kaos i Barcelona og harmoni i Real Madrid, der Barcelona har vunnet. Og omvendt. Det er alltid vanskelig, men hvis jeg skal si noe basert på den informasjonen vi har tilgjengelig akkurat nå, sånn spillertroppen er nå og trenerne er nå, så vil jeg ha Barcelona som nummer to og Real Madrid som nummer én, sier Finstad Berg.

– Hvis Koeman får dette laget litt mer balansert, hvis de kan være både et lag som kan angripe og ta imot litt og forsvare seg uten å slippe inn mål hver gang motstanderne nærmer seg 16-meteren, så har de selvfølgelig like gode sjanser til å vinne som Real Madrid. Dette er ikke i nærheten av vitenskap. Man må følge magefølelsen litt. Når ingen forventer noe av Barcelona, så er det et skadeskytt rovdyr. Jeg sier Barcelona på topp, sier Stamsø Møller.

– Det kan bli veldig bra, men vi skal ikke glemme at de tapte 2-8 for Bayern München. De problemene forsvinner ikke over natta. Real Madrid hadde ikke gått på den banen og tapt 2-8. Jeg mener det er en stor jobb å gjøre her før vi setter de øverst. Jeg har ikke troen på at Ronald Koeman kan lede det galleriet der. Jeg har sett altfor mye svakhetstegn til at det laget der kan vinne en La Liga-sesong. Det nekter jeg å tro, sier Osnes.

Mener Barcelona-kaoset ikke trenger å ha noe å si på banen

Den urolige situasjonen rundt Lionel Messis fremtid, et manglende spisskjøp og kampen som skjer rundt presidentskapet i Barcelona taler imot katalanerne, men La Liga-kjenner Balagué er tydelig på at det som skjer ute på gresset allikevel kan bli sprudlende.

– Selv om de ikke får inn en spiss, har de 15-16 spillere som er sterke nok. De er vinnerkandidater. Real Madrid vant, men det var Barcelona som tapte tittelen forrige sesong, da de kastet bort poeng på feil tid. Hvis de får det til, kan det bli suksess på banen mens kaoset består på toppen, sier spanjolen.

Han møter enighet hos fotballblogger og -ekspert Finstad Berg.

– Barcelona har vært driftet dårlig i mange, mange år. De har hatt en dårlig spillerlogistikk i lang tid. Men det som taler for at de skal lykkes er at de har Lionel Messi. Jeg tror Real Madrid vinner og Barcelona kommer på 2. plass, men i en krisesesong endte de altså fem poeng bak Real Madrid. Det var en sesong der alt var krise, så det er fortsatt ganske jevnt altså, sier hun.

Og selv om fotballkommentator Osnes ender opp med å tippe Barcelona som nummer to, er han også klar på ta det finnes kvaliteter i mannskapet Ronald Koeman - som kommer fra jobben som nederlandsk landslagssjef - nå overtar.

– De har Griezmann, som ikke var så bra forrige sesong, men alle kjenner til nivået på verdensmesteren. Ansu Fati er en av de mest spennende i La Liga å se opp for. Frenkie De Jong kom inn på landslaget under Koeman og virkelig blomstret. Når man ser på de navnene, og om de får det til, så kan det være veldig bra. Det høres veldig sexy ut om de får det til å stemme, sier La Liga-kjenneren.

Kjernen må dra lasset for Madrid på ny

For at Real Madrid skal kunne gjenta suksessen, tror panelet også at det blir helt avgjørende at kjernen i laget drar lasset også denne sesongen. Flere utlånsspillere - blant dem Martin Ødegaard - er tilbake i hovedstaden, men det er den sentrale rekken fra tittelsesongen som vil bli helt avgjørende på ny.

– De har hatt ledere i alle lagdelene. Sergio Ramos blir nesten bedre og bedre for hver sesong. Casemiro har vært vanvittig god på midtbanen, og Karim Benzema har kanskje hatt sin beste sesong siden han kom. En del av gamlegutta har virkelig tatt ansvar, men de er avhengig av at spillere som Benzema klarer å gjøre det en gang til, sier Finstad Berg.

Panelet er også fulle av lovord om flere av de andre klubbene, som blant annet et Atlético Madrid som under Diego Simeone har tatt steget helt opp blant de ypperste på kontinentet.

– Hvis vi skulle laget en superliga i Europa, ville det vært tre lag som skiller seg ut fra La Liga. Det er Barcelona, Real Madrid og Atlético. Det er det ikke mange som hadde trodd for ti år siden, skryter Stamsø-Møller.

Slik spår ekspertene tabellen:

Real Madrid Barcelona Atlético Madrid Sevilla Villarreal Real Sociedad Getafe Athletic Club Real Betis Valencia Granada Celta Osasuna Levante Real Valladolid Alavés Cádiz Eibar Huesca Elche

