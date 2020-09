Hundrevis av migranter med krav om frihet ble møtt av opprørspoliti

LESVOS, HELLAS (TV 2): Hundrevis av migranter krever å komme ut av leieren: – Vi lever i et fengsel

Sinte lokale innbyggere og tusenvis av desperate migranter som mistet alt i Moria-brannene, gjør situasjonen på den greske øya Lesvos stadig mer anspent.

Lokale innbyggere har satt opp veisperringer som stopper ryddingen av restene av Moria-leiren, som brant både natt til onsdag og torsdag.

– Dette er tiden for å stenge ned Moria for godt, sa en representant for lokale myndigheter, Vangelis Violatzis, til nyhetsbyrået AFP.

Anspent

Fredag formiddag hadde hundrevis av migranter rykket mot politisperringene.

Flere av de innesperrede asylsøkerne krever nå at de får forlate den nedbrente leiren.

MANNSTERKE: Gresk politi møtte opp slik at migrantene ikke fikk forlate Lesvos. Foto: Sonja Skeistrand Sunde

– Vi lever i et fengsel. Vi kan ikke gå tilbake til en nedbrent leir. I ett år har vi levd som dyr og blitt behandla som hunder, nå er det nok, sier en migrant til TV 2.

En annen som har møtt opp for å komme ut av leiren frykter for fremtiden.

– Vi er redd for å bli sendt til en annen leir. Vi får ikke noe hjelp, og vi bor på en vei uten toalett og dusj. Dette er bare uverdig behandling av mennesker, forteller en av asylsøkerne.

Etter at migrantene strømmet mot politisperringene møtte det greske opprørspolitiet opp mannsterke.

– Politiet står klare med tåregass mot flyktningene. Situasjonen er definvit på bristepunktet. Det er ekstremt mange opprørspolitiet på plass for å hindre at de forlater stedet, forklarer Sonja Skeistrand Sunde, TV 2s reporter i Moria.

Busset inn opprørspoliti

Fredag sendte greske myndigheter busslaster med opprørspoliti, samt to vannkanoner, for å holde kontroll på situasjonen.

Politiet har blant annet stoppet noen asylsøkere fra å ta seg fram til havna.

Greske myndigheter mistenker at beboere i leiren selv kan ha påsatt brannen i protest mot isolasjonskravene som ble innført etter at 35 migranter testet positivt for koronavirus. Noen migranter har også satt fyr på omkringliggende jorder og angrepet politiet.

Vil stoppe en ny leir

Leiren har de siste årene huset rundt 13.000 asylsøkere, til tross for at den kun er dimensjonert for knappe 3.000. Mange mistet sine siste eiendeler da flammene fortærte teltene.

Fredag våknet flere av asylsøkerne etter å ha tilbrakt en tredje natt utendørs. Flere av innbyggerne på Lesvos gjør nå det de kan for å stoppe at nye telt blir satt opp.

– Vi vil ikke ha en leir til, og vi er imot alt byggearbeid. Vi har levd med denne situasjonen i fem år, og nå er det på tide for andre å bære denne byrden, understreker Violatzis.