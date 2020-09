Mange sliter psykisk etter å ha mistet jobben: – Ikke dette livet jeg vil ha

KRÅKSTAD (TV 2): TV 2-tall viser at mange som står uten jobb, sliter med den psykiske helsen. For bilmekanikeren Erman Lund (30) kom følelsene som en overraskelse.

30-åringen fra Kråkstad fikk livet snudd på hodet da han mistet jobben som følge av koronapandemien.

Lund fikk sin første jobb da han var 13 år. Han forteller at han alltid har jobbet hardt og hatt en hektisk hverdag. Nå har dagene blitt stille og ensformige.

– I starten var det mest kjedsomhet og ensomhet. Så gikk det over i depresjon. Du føler at du ikke duger til noe, sier Lund.

Han var ikke klar over hvor mye jobben betydde for ham før den plutselig var borte.

– Jeg er veldig overrasket. Jeg ante ikke at jobben betydde så mye for hverdagen og psyken, sier Lund.

BIL: Erman bruker mye tid til å mekke på bilen i garasjen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Har blitt verre

Det har nå gått et halvt år siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid.

TV 2 har spurt 1700 personer som i april oppga at de hadde mistet jobben, blitt permittert eller hatt et kraftig inntektsfall som følge av koronakrisen, om hvordan det går med dem i dag.

Én av tre er fortsatt ikke tilbake i jobb som før koronakrisen og mange av disse sier at de har fått dårligere psykisk helse.

Da TV 2 i april ba denne gruppen om å beskrive sin psykiske helse svarte 12 prosent at det gikk dårlig eller svært dårlig.

Nå har dette tallet steget til 20 prosent.

Ny hverdag

Erman Lund bruker mye av tiden som arbeidsledig i garasjen. Der står drømmebilen, en Nissan Skyline.

– Jeg klarer ikke å sitte stille, jeg må ha noe å gjøre. Når jeg ikke har jobb, så blir det mye tid til bil og trening, sier Lund.

DRØMMEJOBBEN: Erman vil gjerne jobbe med biler og sier drømmejobben er å håndtere et kjøretøy. Foto: Gorm Røseth / TV 2

De første to ukene som arbeidsledig føltes litt som en etterlengtet ferie, men etter det slo alvoret inn for Erman.

– Det er som et helt nytt liv, men det er ikke dette livet jeg vil ha. Jeg må jobbe med meg selv for å ikke synke for langt ned i avgrunnen, sier Lund.

– Be om hjelp

Espen Nakstad i helsedirektoratet blir ikke overasket over TV 2s tall.

– Jeg skjønner veldig godt at det er belastende å miste jobben eller bli permittert. Du mister nettverket og hverdagsrutinene dine. Det er forståelig at noen blir lei seg og deprimert, sier Nakstad.

AKTIV: Sand anbefaler alle som er arbeidsledige om å holde seg aktive og sosiale. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Han tror det er viktig at de som er arbeidsledige prøver å opprettholde sosial kontakt med kolleger. Det er Kathrine Sand, psykolog i NAV, helt enig i.

Sand mener også at det er viktig å be om hjelp hvis man merker at det blir veldig vanskelig.

– Hvis du blir gående lenge uten å kjenne at det skjer noe eller at du har noe påvirkningsmulighet så vil du merke at det blir tungt. Da skal man ikke være redd for å si ifra og be om hjelp, sier Sand.

Slik har vi jobbet I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien om å svare på en spørreundersøkelse. Totalt oppgav 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin. 25. august 2020 ble disse personene bedt om å svare på en ny spørreundersøkelse. Alle svar er levert via nettskjema. 1723 har svart. Det utgjør en svarprosent på 81. Svarene er innhentet i perioden 25. august – 2. september 2020. Alle tall i denne artikkelen er basert på svarene fra de som har svart på begge undersøkelsene. Dette gjelder tabeller der vi viser svar fra både april og september. Tallene for april kan derfor ha små avvik sammenlignet med tall oppgitt i tidligere artikler på tv2.no. Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. Alle data blir behandlet anonymt. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data. TV 2s utvalg består av 60,7 prosent kvinner og 39,3 prosent menn. Det er dermed en større andel kvinner i TV 2s utvalg enn i NAVs arbeidsmarkedsstatistikk. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (21%) og reiseliv og transport (16%). Sammenlignet med NAVs arbeidsmarkedsstatistikk er Oslo underrepresentert i utvalget. TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

Stress og usikkerhet

Alexandra Skjønhaug jobber som tolk i Oslo kommune. Hun mistet alle sine oppdrag nærmest over natten da Norge stengte ned i mars.

– Det var utrolig stressende å ikke ha jobb. Jeg ble bare fattigere og fattigere, men regningene fortsatte å komme, sier Skjønhaug.

USIKKERHET: Alexandra synes noe av det vanskeligste med å være arbeidsledig var usikkerheten. Foto Jan Helge Rambjør / TV 2:

I tillegg til den økonomiske usikkerheten synes Alexandra det var tungt å ikke å få treffe andre mennesker.

– Jeg er glad i mennesker, så det blir jo trist. Når man går for lenge alene begynner man å tenke litt for mye. Man blir ganske nedstemt, sier Skjønhaug.

Vil bidra i samfunnet

Alexandra har likevel vært heldig. Hun er nå tilbake i 70 prosent jobb og tenker mye på alle de som fortsatt er arbeidsledige.

TILBAKE: Alexandra er takknemlig for å være tilbake i jobb, selv om det ikke er 100 prosent. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Jeg kan nesten ikke forestille meg hvordan det må være, spesielt siden det er så mye usikkerhet. Jeg hadde gått og skallet hodet i veggen, sier Skjønhaug.

Erman Lund håper at også han er tilbake i jobb så raskt som mulig.

– Hva betyr det for deg å ha en jobb?

– Det er egentlig stoltheten. Jeg vil tjene egne penger og bidra i samfunnet. Det spiller ingen rolle om det er dagligvarebutikk eller bilverksted. Det viktige er å ha en jobb der du hører til, sier Lund.