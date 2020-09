Helgheim om Moria-brannen: – Kan ikke true og brenne seg til opphold i Norge

– Å true seg til opphold i Europa må det slås hardt ned på. Det er en farlig utvikling. Hvis vi nå legger til rette for at de som brant ned sine omgivelser blir belønnet med opphold i Norge, er jeg veldig bekymret, sier Helgheim til TV 2.

Han viser til NRKs sak fra Moria-leiren i går.

– Brannen startet fordi folk var sinte og ville vise at de var sinte. Vi satte fyr på hele leiren for å vise vår avsky, sa en som bodde i Moria-leiren til NRK.

Krever etterforskning

Helgheim mener etterforskningen nå må gjøres ferdig før Norge henter 50 asylsøkere fra Moria.

– Her må det gjøres en grundig etterforskning for å ta de ansvarlige, slik at ingen europeiske land belønner de med oppholdstillatelse. Folk står og innrømmer at de har brent ned leiren, og de kan selvfølgelig ikke få opphold, sier han og fortsetter:



– Man kan ikke true seg til opphold i Europa eller Norge med å brenne ned leiren. Det er et mindretall som trolig står bak dette, men de skal aldri belønnes. Da er det virkelig fare på ferde. Da kan vi vente oss at tusenvis av mennesker blir satt i fare fordi flere vil forsøke å skaffe seg opphold ved å brenne ned omgivelsene, sier Frps innvandringspolitiske talsperson.

– Jeg håper etterforskningen skal gjennomføres før noen blir hentet, sånn at ikke de som har ødelagt for så mange ikke blir belønnet med å bli hentet til Norge. Vi kan ikke sende et signal om at noen kan brenne, tvinge eller true seg til en plass i Europa eller Norge, sier Helgheim.

Puslete hjelp

Hellas har bedt Norge om hjelp i Moria. Torsdag besluttet regjeringen at de skal sende ned et team på 25 personer for å bistå.

Helgheim mener Norge burde gjøre mer.

– Det er bra at regjeringen nå sender 25 personer for å hjelpe til i den akutte krisesituasjonen, men det er rart det ikke er mange flere. Nå ser vi at folk mangler tak over hodet, mat, vann, klær og medisiner. De mangler alt. Hvorfor sender vi ikke mange, mange flere? Hvorfor diskuterer vi og krangler hvor mange vi skal ta hit? Det er en avsporing i situasjonen vi er nå. Nå burde vi sende all den hjelpen vi kan ned for å hjelpe, slik at det monner der nede. Da får vi mye mer ut av ressursene.

– Hvor mange mener du burde blitt sendt ned?

– Ut i fra mediesakene som jeg kan lese, så ser det ut som det mangler ressurser på alle fronter. Som for eksempel saksbehandlingskapasitet, sikkerhet, matleveranser, legehjelp. Vi bør stille opp med det vi klarer. Det hjelper alle til syvende og sist, sir Helgheim.

– Dersom behovet er 100 personer, så send 100! Dersom behovet er 200, så send 200, sier stortingsrepresentanten.

– Ropstad sier de har landet på 25 fordi det da ikke går utover kapasiteten på norske sykehus. Kunne det ikke gått utover kapasiten her hjemme hvis vi sender flere?

– Nei, det har jeg ingen tro på. Hvis vi henter personer hit vil det legge beslag på ressurser i det norske systemet i lang tid fremover. Det vil bli en verre situasjon. Kan vi løse situasjonen der nede nå, kan det løse situasjonen her og nå, og vi kan spare ressurser senere, sier Helgheim.