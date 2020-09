Norske hjem fylt til randen med planter: – Det finnes ingen grense!

Et halvt år har gått siden nordmenn ble bedt om å holde seg hjemme på grunn av koronaviruset. Siden da har planteinteressen eksplodert hos det norske folk.

– Plantefolk er generelt fantastiske folk!

Det sier Christer Skogland, som er en av de mange nordmennene som har fått øynene opp for det som kan vokse og gro av stueplanter.

Nå er han administrator i en Facebook-gruppe som har eksplodert siden de fleste av oss ble bedt om å holde seg hjemme i mars.

– Det har tatt av

– Det har tatt litt av kan du si, sier Skogland om den populære plantegruppen.

Han ble permittert fra jobben i Color Line 13. mars. Da fikk han plutselig mye dødtid.

– Så jeg spurte hun som opprettet gruppen om hun trengte hjelp, og ble admin av gruppen.

Siden da har Facebook-gruppen «Grønne stueplanter» gått fra 2500 medlemmer til over 27.000.

På det travleste ble 2500 medlemmer automatisk godkjent i uken.

– Det har vært litt jobb å holde styr på alle. Men det er et fantastisk lite samfunn som gjør dagen min, sier Skogland.

Innflytningsgave fra farmor

27-åringen sier at han hadde «null interesse» for planter før. Hobbyen startet først i 2017 da han flyttet tilbake til Haugesund fra Oslo.

– Da fikk jeg en fredslilje i innflytningsgave fra farmor. Da jeg så at den begynte å få blomster, klikket det i hodet.

FREDSLILJEN: Innflytningsgaven fra farmor. Foto: Privat/Christer Skogland

Skogland har alltid vært interessert i naturen og tropiske hager, men det var først nå at han bodde i en leilighet som var stor nok til å bli en urban jungel.

– Hvordan er det å bo i et hjem med så mange planter?

– Det er helt fantastisk! Folk som kommer hit får en indre ro i kroppen og sier at de får lyst til å drikke te, ler Skogland.

– Det er bare helt sykt avslappende og deilig å være omringet av masse planter og farger.

– Hva tenker familien din om alle plantene da?

– Jeg har smittet dem. Familien har ikke hatt særlig med planter i det hele tatt før, men etter at jeg begynte har det klikket for dem også, sier han.

Finnes ingen grense

I leiligheten til 27-åringen fra Haugesund står det minst 150 store og små planter.

– Hvor går grensen?

– Finnes det en grense? Så lenge du ikke tar ut sofaen og sengen så tror jeg ikke det finnes en grense, sier Christer.

Nå har han også tatt hobbyen ett steg videre, og fått jobb i en blomsterbutikk i hjembyen.

AVSLAPPENDE: Her er leiligheten til Christer Skogland som alle vennene hans har blitt så glad i. Foto: Christer Skogland

– Jeg føler jeg går fra den ene jungelen til den andre. Jeg føler ikke at jeg er på jobb engang. Arbeidstimene har aldri gått så fort.

Men, det krever mye jobb å holde alle plantene ved like.

– Det er noe å gjøre hver dag. Det finnes ikke en dag der jeg sitter i sofaen hele dagen og ser på TV.

Litt mye for noen

ENORM: Denne Monsteraen har vokst forbi familien til Lene. Foto: Lene Bjørnerud

Ungdomsskolelærer Lene Bjørnerud (47) er bare en av mange som kan konkurrere med Christer om antall planter i hjemmet.

– Under hjemmeskoletiden eksploderte planteinteressen for fullt igjen.

Det siste halvåret har antall planter økt fra rundt 30 til 150 grønne planter. Hun har blant annet en to meter høy Monstera-plante i stuen.

– De fleste synes jo kanskje den er diger og tar mye plass, men heldigvis har jeg fortsatt plass nok til den. Det blir verre når juletreet på over tre meter skal inn, sier Bjørnerud.

FANTASTISK: Lene synes det er fantastisk å bo i et hjem med mye grønt. Foto: Lene Bjørnerud

Ungdomsskolelæreren bor sammen med samboeren, to tenåringsbarn og katten Luna.

– Alle synes vel plantene er greit, selv om kanskje samboer synes det til tider blir litt mye.

Men Lene synes det er helt fantastisk:

– Den store Monsteraen er 3 år gammel og startet som stiklinger fra en annen jeg hadde. Så den vokser godt! Det er ekstra moro å bo med planter når det vokser og gror så fort og godt.

Tør ikke tenke på prisen

Denne hobbyen er ikke nødvendigvis billig. Den populære planten Monstera Variegata er like kjent for den stive prisen som de hvite og grønne bladene.

Går du på Finn.no ligger de dyreste til salgs for godt over 10.000 kr.

– Hvor mye penger tror du at du har brukt på planter?

– Det tør jeg ikke tenke på engang! Jeg har ikke tatt vare på kvitteringene for å si det sånn, sier Christer Skogland.

Han påpeker allikevel at han er flink til å følge med på tilbud.

Skaper ro og harmoni

Plantene skaper harmoniske omgivelser, mener psykolog Grete Nordhelle.

Hun er også advokat, i tillegg til å ha skrevet en boken «Hagepsykologi».

– Alt som er i naturen gir en veldig positiv påvirkning på oss mennesker.

Nordhelle forklarer det blant annet med at vi mennesker er en del av naturen, noe hun mener vi ofte glemmer.

HARMONISK: Psykolog Nordhelle sier planter er med på å skape hamorniske omgivelser. Foto: Ellen Valheim

– Bare det å se ut av et vindu hvor du ser et tre istedenfor rett inn i en murvegg hjelper. Det er fordi vi gjenkjenner naturen og er en del av det.

Hun mener også at man ikke er alene når man har planter fordi de er noe levende som man omgås.

– Planter er mye mindre krevende å ha rundt seg enn dyr og mennesker, samtidig som de gir så enormt mye tilbake. Derfor oppfyller de noe av det vi har behov for når vi kan stelle med dem. Det å ha omsorg for levende vesener gjør også at man glemmer litt seg selv.

Derfor tror hun at harmoniske, planterike hjem kan ha en spesielt positiv effekt i koronatiden.

Renser ikke luften

Det finnes mange myter om plantelivet, blant annet at planter bedrer luftkvaliteten.

En britisk studie konkluderer med at stueplanter ikke renser luften nok til å ha en effekt på inneklimaet.



Studien skriver derimot at planter kan blant annet ha positive effekter på folks velvære.