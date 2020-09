Mann døde etter elsparkesykkel-ulykke

Mannen i 40-årene ble funnet bevisstløs av forbipasserende på en gang- og sykkelvei i Finnsnes natt til tirsdag.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) bekrefter overfor TV 2 fredag morgen at mannen er død.

– Pårørende er varslet, sier pressevakt Solveig Jacobsen ved UNN.

Ulykken er den første elsparkesykkelulykken i Norge med dødelig utfall.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk til TV 2.

– Viser alvoret

– Vi har vært svært bekymret for at det skulle skje en dødsulykke, og nå kom det. Det har bare vært spørsmål om tid før en så alvorlig ulykke med elsparkesykkel skjedde i Norge, sier Hansen.

Det var Folkebladet som omtalte dødsfallet først.

– Denne ulykken viser alvoret i det. Man må ta hensyn og behandle elsparkesykkel med lik respekt som et annet kjøretøy. Vi ser nå at det kan få fatale konsekvenser. Vi har for lite kunnskap om dette, og vi ser dessverre en tendens med mange ulykker, sier Hansen videre.

Ingen vitner

Politiet vet ikke hvordan ulykken i Finnfjordbotn skjedde, men de mener det er snakk om en singelulykke.

– Vi har ingen vitner til selve ulykken, og det er det som er det store spørsmålet i denne saken. Til nå har vi ikke noen andre opplysninger enn at det er snakk om en singelulykke, men vi tenker også i andre baner. Vi etterforsker bredt, sier politioverbetjent Bjørn Pedersen ved Finnsnes lensmannskontor til TV 2.

Pedersen opplyser at elsparkesykkelen var privateid. Sparkesykkelen er beslaglagt, og Statens vegvesens ulykkesgruppe analyserer den.

Politibetjenten sier at de etterlyste vitner til hendelsen i lokalpressen tidligere denne uken, men sier at ingen har meldt seg så langt.



– Det kan ha en naturlig årsak, siden det skjedde på natta, og det er ikke spesielt mye folk som ferdes på stedet hvor ulykken inntraff, sier Pedersen.



Politiet har begjært rettsmedisinsk obduksjon av avdøde.