Pornosjokk på foreldremøte: –Tanken på at dette kunne skje hadde ikke slått meg

Onsdag kveld hadde rektor på Sotra videregående skole rigget seg opp til et digitalt foreldremøte på Zoom.

Da gikk det helt galt.

– Det er bare til å beklage overfor foreldrene. Dette var ikke noe hyggelig i det hele tatt, sier rektor Torstein Telle til Bergensavisen.

Det var Vestnytt som først omtalte saken.

Pornolyden strømmet ut i stuene

Under møtet, som var sammen med avdelingsledere og yrkesfagelevene på skolen, dukket det plutselig opp grove pornografiske klipp med lyd.

Telle sier til Bergensavisen at klippet varte mellom ett og to minutter, og at lyden fra pornofilmen strømmet ut i nærmere hundre stuer.

– Det høres kanskje kort ut, men det var lenge nok, det, sier han til nettstedet.

Han forteller at opplevelsen var svært ubehagelig.

– Jeg ble helt sjokkert over dette. Tanken på at dette kunne skje i et foreldremøte hadde ikke slått meg, sier han.

Anmelder saken

Årsaken til at pornoklippet ble spilt av, var at Zoom-linken var åpen slik at hvem som helst kunne logge seg inn og bli med i møtet.

Nå forsøker skolens IT-avdeling å finne ut hvem dette var, og Telle sier at han ikke mistenker at noen elever har hatt en finger med i spillet.

Til slutt klarte skolen å kaste ut den svært uvelkomne gjesten, og deretter kunne foreldremøtet fortsette som før.

Telle sier at skolen kommer til å politianmelde hendelsen.