Fotballryktene: Stjernespilleren har godtatt kontraktstilbud

Ifølge den tyske storavisen BILD, er det endelig fremgang i diskusjonene mellom Liverpool og Bayern München angående Thiago. Den spanske midtbanespilleren skal ha godtatt en treårskontrakt, og klubbene skal nærme seg en enighet.

Olivier Giroud er på vei bort fra Chelsea. Mot slutten av forrige sesong kjempet han seg inn i startelleveren til Frank Lampard, men etter at Chelsea hentet Timo Werner er Giroud nok engang henvist til benken. Juventus skal stå klare med sjekkheftet, og franskmannen skal være interessert i en overgang, hevder Sky Sports.

Inter har lagt inn et bud som inkluderer Marcelo Brozovic, samt penger for N'Golo Kanté. Chelsea avslo budet, og svarte samtidig at det ikke var nødvendig å komme med et nytt bud som inkluderte Christian Eriksen, hevder The Guardian.

PSG-sjef Thomas Tuchel har drept alle spekulasjoner som har knyttet Arsenal-spilleren Matteo Guendouzi til en mulig Paris-overgang. Den unge midtbanespilleren har i hele sommer vært ryktet bort fra Mikel Artetas tropp, men nå avfeier Tuchel en mulig overgang til PSG.

Pierre-Emerick Aubameyang er på vei til å stilne alle som rykter ham bort fra Arsenal, ved å signere en ny kontrakt med London-klubben. 31-åringen er nære å signere en kontrakt som vil gjøre ham til klubbens best betalte spiller, ifølge The Athletic.

Slaven Bilic ønsker å hente Branislav Ivanovic til West Bromwich. Den nyopprykkede klubben ønsker rutine i en ung tropp, og har sett seg ut 36-åringen som den perfekte rollemodellen, ifølge The Telegraph.

Wolverhampton fortsetter å se til den portugisiske ligaen for forsterkninger. Nå er det Porto som har fått bud på kantspilleren Jesus Corona. Budet skal ha vært på 230 millioner kroner, men ble kontant avslått. Meksikaneren skal ha en klausul i kontrakten som gjør at han kan forlate Porto for 290 millioner kroner, hevder Daily Mail.

Tottenhams venstreback Danny Rose er i kulden, og nå kan neste stopp være italienske Genoa, ifølge TeamTalk.