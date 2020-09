Frykter nytt skrekkscenario – nå tar Kripos grep

I juni 2019 ble en 27 år gammel mann i Nedre Romerike tingrett dømt til 16 år i fengsel for å ha forgrepet seg på minst 458 gutter over nett.

Den 27 år gamle mannen utga seg for å være jentene «Sandra» og «Henriette». Mot de ofrene som var veldig unge, tilbød den tiltalte godteri, dyre gjenstander og penger som betaling for bildene og videoene han ville ha tilsendt. For flere av de eldre ofrene tilbød han sex.

Falsk identitet

Saken ble rullet opp da politiet i juni 2016 fikk et tips fra en bekymret mor. Hun mistenkte at en «Sandra», som sønnen hennes snakket med på nett, ikke var den hun ga seg ut for å være.

Mannen ble pågrepet, men senere løslatt. Han fortsatte da overgrepene under en ny identitet – også denne var stjålet.

Politiet etterforsket saken videre, men var på dette tidspunktet ikke klar over hvor omfattende saken skulle vise seg å bli.

Da etterforskningen gikk mot slutten hadde politiet avdekket overgrep mot minst 458 gutter. Men av disse var det kun én gutt som sa fra.

Økende behov

Gjennom kampanjen og undervisningsopplegget Delbart har Kripos satt fokus på deling av nakenbilder og overgrep på nett. Målgruppen har vært ungdom i alderen 13 til 16 år.

Men saken fra Romerike, hvor de yngste ofrene kun var ti år gamle, har vist et økende behov for å nå ut enda tidligere.

Kripos frykter en ny overgrepssak på størrelse med saken fra 2016, og tar nå grep.

TRUSLER: Dette bildet er hentet fra Kripos sin kampanjefilm, hvor Kaisa blir truet til å sende nakenbilder av seg selv. Foto: Kripos

Mandag lanserer de kampanjen Delbart 2.0.

– Det vi ønsker å gjøre nå, er at også en yngre målgruppe skal få kunnskap om at dette skjer. Ikke minst ønsker vi å gi denne informasjonen til foresatte og fagpersoner sånn at de kan snakke med barn på en god måte, dersom de har blitt utsatt for noe ubehagelig på nett, sier politiførstebetjent i Kripos Renate Ytterdal til TV 2.

– Veldig mange ofre

Politiet sa under rettssaken i Romerike at de aldri ville avdekket saken, dersom de ikke hadde blitt tipset. Ytterdal sier at det potensielt er veldig alvorlig at fornærmede ikke sier fra.

– Overgriperen blir ikke stoppet, de får derfor holde på over tid, og får veldig mange ofre. Ikke minst er det problematisk for de fornærmede selv fordi de sitter med vonde tanker knyttet til det å bli utsatt for noe, og da er det viktig at de tar kontakt med noen de stoler på, sier Ytterdal.

VIKTIG: Renate Ytterdal i Kripos sier særlig foreldrene spiller en viktig rolle. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiførstebetjenten sier foreldre og voksne har en helt avgjørende rolle.

– Vi tror det er veldig viktig at foreldre blir opplyst om dette. Undersøkelser viser at foreldre vet veldig lite om hva barna er utsatt for. Men dersom en ungdom kommer til dem så er det viktig at de får god hjelp, og at konsekvensen ikke blir at de kun blir fratatt mobiltelefonen, sier hun.

– Mister fullstendig kontroll

Fremgangsmåten overgriperne bruker, gjør det imidlertid vanskelig for de fornærmede å forstå at det de blir utsatt for er alvorlig, og for politiet å avdekke det.

VIKTIG ROLLE: Daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik sier foreldre må spørre barna sine hver dag hvordan de har det på sosiale medier. Foto: Studio 1 fotografene

– Det er derfor vi gjennom Delbart ønsker å bevisstgjøre barn om faren ved å sende fra seg et nakenbilde. For det er ikke sikkert at det alltid havner hos den det skal havne hos. Og havner det først på avveie, så mister man fullstendig kontrollen over det. Det kan bli ganske ubehagelig for den det gjelder, sier Ytterdal.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik er daglig leder i Barnevakten. De jobber med å formidle fakta og råd om barn, unge og medier.

Han sier den nye kampanjen til Kripos er både nødvendig og viktig, og at problematikken med at eldre menn lurer barn til å sende nakenbilder blir stadig mer utbredt.

– Flere barn bruker sosiale medier, og de har mindre konsekvensforståelse enn det eldre barn har. Det er lettere å bli lurt, og lettere å være naiv og godtroende på det de mottar. Barn ned i barneskolealder er mye mer sårbare og står i større fare for å bli utsatt for dette, sier Vestbøstad Vik.