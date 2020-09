Henlegger sak mot kvinne etter barnedødsfall i Tromsø

Riksadvokaten har henlagt saken mot en kvinne som var siktet for drap og drapsforsøk etter at hun og hennes tre barn ble funnet i vannet ved Fagereng i Tromsø i fjor.

– Riksadvokaten henlegger saken fordi den siktede kvinnen er død, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding fredag morgen.

De skriver at politiets etterforskning har gitt påtalemyndigheten grunnlag for å slå fast at hun drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje.

Den 27 år gamle moren døde sammen med to av sine tre barn etter at de ble funnet livløse i vannet utenfor Fagereng i Tromsø 2. desember 2019.

Den sudanske kvinnens minste barn var den eneste av de fire som berget livet.

I forbindelse med henleggelsen inviterer statsadvokaten og politiet til pressekonferanse på politihuset i Tromsø fredag ettermiddag.

Motiv

Saken ble ferdig etterforsket i juli, og førstestatsadvokat Lars Fause sa til Nordlys i august at dersom påtalemyndigheten mener det er kvinnen som drepte barna, vil saken bli henlagt fordi hun er død.

Han sa også at det må utelukkes at andre kan stå bak, før saken kan henlegges.

Fause sa til avisen at det ikke er sikkert at man får vite hva som skjedde eller hva som var motivet for handlingen.

Siste bevegelse

Deres siste bevegelser er fra mobilen til kvinnen, som viser at de beveget seg ned til fjæra i tidsrommet 16.20-16.45. Den siste bevegelsen er registrert klokken 16.52.

Om lag en halvtime senere fikk politiet melding om en hensatt barnevogn. Den første av de fire ble hentet opp av vannet klokken 17.43. Den siste klokken 18.00, litt over en time etter den siste bevegelsen som er registrert.

I barnevogna ble det funnet tre pass. Politiet har tidligere uttalt at de ikke har hatt en mistanke om at moren hadde tenkt å ta med seg barna på reise.

Over 70 vitner har vært avhørt i forbindelse med etterforskningen.

Den tragiske saken fikk stor oppmerksomhet. Få dager etter hendelsen ble det arrangert en minnemarkering i Tromsø sentrum hvor over 1.500 personer deltok.