Striden med eksmannen ødela nesten karrièren. Nå er Victoria Azarenka (31) klar for finale i US Open – etter å ha slått ut Serena Williams

Victoria Azarenka er klar for finalen i US Open etter å ha slått ut storfavoritt Serena Williams. Akkurat den seieren er noe overraskende, for hviterusseren har hatt noen tøffe år.

Dette er hennes første US Open-finale på syv år, og første gang hun slår Serena Williams i en Grand Slam-turnering.

Hun var i sin tid verdensener, men har ikke vunnet en Grand Slam-turnering siden Australian Open i 2013.

I 2016 fikk Azarenka en sønn og havnet i rettslig strid med barnets far Billy McKeague over foreldreretten. Striden pågikk i over ett og et halvt år, og ødela mye for Azarenkas tenniskarrière. Det skriver Belarusfeed.

I denne perioden gikk hun blant annet glipp av US Open og Australian Open. På et tidspunkt falt hun også utenfor verdens topp 1000 tennisspillere.

Senest i år trakk Azarenka seg fra Australian Open på grunn av personlige årsaker.

Men nå går det altså bedre for 31-åringen som er klar for US Open-finalen. Vinner hun finalen mot Naomi Osaka vil hun bli en av få som har vunnet en Grand Slam etter hun ble mor. Kun tre kvinner har gjort det før henne; Margaret Court, Evonne Goolagong og Kim Clijsters.

Seiret over Williams

Serena Williams åpnet semifinalen sterkt med å ta det første settet 6-1. Da kjørte hun over motstanderen. Deretter snudde det helt, og hviterusseren Azarenka tok de to neste med 6-6, 6-3. Det var gode odds for at den 27. rankede i verden skulle ta dette hjem.

Dermed var det over og ut for Williams på Flushing Meadows. Azarenka tok sin første Grand Slam-seier over Serena Williams på elleve forsøk.

Victoria Azarenka er klar for tredje US Open-finale. Hun var sist i finalen for sju år siden. Hennes siste Grand Slam-seier kom i 2013. Da forsvarte hun seieren i Australia Open.

- Er det virkelig sju år siden? Det er mitt yndlingstall, og da var det antagelig meningen. Jeg er veldig glad for denne muligheten, sa Azarenka, som tapte US Open-finalen mot Serena Williams i 2012 og 2013.

I finalen venter japanske Naomi Osaka. Hun slo amerikanske Jennifer Brady 7-6. 3-6, 6-3 i sin semifinale. Osaka tok sin første Grand Slam-tittel i US Open i Flushing for to år siden etter seier over Serena Williams i finalen. Den spilles natt til søndag norsk tid.