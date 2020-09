«Løgner som koster liv»

Trumps folkemøter er virkelig underholdende – og umåtelig populære. Tirsdag denne uken trosset noen tusen tilhengere smittevernreglene i Nord-Carolina for å høre presidenten tale. Ifølge Trump selv, var det 15 000 mennesker som hadde møtt opp – de absolutt fleste uten munnbind.

Delstatsreglene I Nord-Carolina påbyr munnbind hvis man ikke kan holde to meters avstand til andre. Regelverket forbyr også samlinger med mer enn 50 personer. Under sin tale latterliggjorde Donald Trump bruken av munnbind, inkludert motkandidat Joe Bidens forsøk på å gå foran med et godt eksempel.

Løgnene

Det er langt mellom ikke å skape panikk og å gi folk en falsk følelse av trygghet. At USAs president ikke ønsker at folk skal bryte sammen av frykt forstår alle. At han bevisst løy for ikke å skade den amerikanske økonomien, med de fatale konsekvenser det har fått, det kan velgerne straffe ham for.

Heldigvis satt ikke «fake news»-påstandene like løst som vanlig da lydbåndopptakene med samtaler mellom den anerkjente gravejournalisten Bob Woodward og Donald Trump ble sluppet. De var vanskelige å tilbakevise.

Vi vet nå at president bevisst valgte å føre det amerikanske folk bak lyset. I Woodwards bok kommer det frem at frykten for økonomisk kollaps var en drivfaktor. Trumps plan var tross alt å gå til gjenvalg på langvarig økonomisk oppgang og rekordlav arbeidsledighet. Men så kom pandemien.

200 000 døde

I en samtale med Woodward 7. februar sa presidenten at han var detaljinformert om viruset og bekreftet at han visste at det smittet lett og var dødelig. I stedet for å fortelle amerikanerne at dette var alvor, løy han, og latet som om alt var under kontroll. Et par uker etter samtalen med Woodward sa han at myndighetene hadde alt under kontroll, og at viruset ville komme til å forsvinne av seg selv, «som ved et mirakel».

Men, det forsvant ikke. I stedet spredde det seg med voldsom fart. Minst 200 000 amerikanere er så langt døde. Modeller viser at dette tallet trolig vil være doblet innen utgangen av året. Vel vitende om virusets farer, samlet USAs president tusenvis av sine tilhengere til folkemøter der han latterliggjorde de som tok viruset på alvor.

Han krevde at guvernørene snudde, og åpnet opp delstatene for å redde økonomien. Smittefaren fikk komme i neste rekke.

Se mot Europa

Hvor mange tusen liv som kunne vært spart hvis presidenten hadde handlet annerledes, er selvfølgelig umulig å si med sikkerhet. Men, modeller utregnet av Columbia University viser at om samfunnet hadde stengt ned i begynnelsen av, i stedet for midten av mars, kunne over 50 000 menneskeliv vært spart. En raskere respons ville også hindret et så stort økonomisk fall som amerikanerne nå er rammet av.

Donald Trump hevder at spesialistene på Columbia University ikke har peiling på hva de driver med. Han beskyldte seriøse forskere for å være besatt av å skade ham. Han har hele tiden kritisert guvernørene for ikke å gjenåpne raskt nok.

Demokratene bruker selvfølgelig dette for alt det er verdt. Deres hovedbudskap i denne valgkampen er at Donald Trump er totalt uskikket til å lede nasjonen, og at hans håndtering av pandemien er et helt tydelig bevis på dette. De peker mot Europa, og sier at europeiske myndigheters krisehåndtering viser at det er mulig å forklare at viruset er livsfarlig uten at samfunn går i oppløsning av panikk. Amerikanerne er ikke idioter.

Watergate

For oss som kjenner Bob Woodwards arbeid, er det mildt sagt oppsiktsvekkende at det var nettopp ham Donald Trump valgte å betro seg til. Sammen med journalistkollega Carl Bernstein, var Woodward mannen som i størst grad bidro til å felle president Richard Nixon i 1974. Woodwards velutviklede kildenett tett på alle regjerende presidenter siden, bidro nok til at Trump ville forsøke å styre informasjonsstrømmen selv.

Presidentens respons dagen etter avsløringene var at Woodward burde varslet offentligheten om presidentens uttalelser allerede i februar. Han gir altså journalisten indirekte skylden for at amerikanske liv gikk tapt. Det er en ansvarsfraskrivelse som vekker oppsikt.