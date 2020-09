Sjokktap for virus-svekket PSG

Med en rekke av klubbens stjernespillere på sidelinjen som følge av positive virustester røk Paris Saint-Germain 0-1 for nyopprykkede Lens i Ligue 1 torsdag.

Lens - Paris Saint-Germain 1-0 (0-0)

Den franske fotballstorheten, som for kun få uker siden spilte mesterligafinale mot Bayern München, måtte tåle en nesestyver av sjeldent merke på bortebane torsdag.

Lens rykket opp i den franske toppserien foran inneværende sesong, men tok alle tre poengene takket være kamerunske Ignatius Ganagos scoring 12 minutter etter sidebytte.

For seiersvante PSG ble dermed serieåpningen en miserabel affære. Hovedstadsklubben hadde forlenget sommerpause da kollegene i Ligue 1 gjorde unna de to første serierundene nylig, og torsdagens kamp var således sesongens første. Den tilhører runde nummer to.

Lens røk på sin side 1-2 for Nice i seriepremieren, men slo tilbake med en sterk seier på hjemmebane torsdag.

Gjestene fra Paris måtte riktignok klare seg uten store profiler Kylian Mbappe, Neymar, Ángel Di Maria og Mauro Icardi. De har alle testet positivt på koronaviruset og er i karantene.

Uaktuelle av samme grunn var også Keylor Navas, Marquinhos og Leandro Paredes. I tillegg har forsvarsbautaen Thiago Silva forlatt PSG til fordel for Chelsea i sommerens overgangsvindu. Dermed sendte trener Thomas Tuchel et særdeles reservepreget mannskap på banen i torsdagens kamp.



(©NTB)