Verdensmester Yuki Nagasato lånes ut – til herreklubb

Yuki Nagasato (33) har vunnet det største som er i fotballverden: Champions League med Turbine Potsdam i 2010. VM med Japan året etter.

Men spissen finner upløyd mark når hun nå blir historisk med utlånet til Hayabusa 11.

Det er ikke noe nytt med at Nagasato blir utlånt fra klubben hun har spilt i siden 2017, Chicago Red Stars. I 2018 tok hun turen til Australia og Brisbane Roar.

Det historiske er at Hayabusa 11 er et lag for menn. Det har i alle fall vært det frem til nå. Nå blir Nagasato den første kvinne til å spille organisert fotball for et senior-herrelag i Japan.

Yuki Nagasato i midten flankert av bror, og lagkamerat, Genki og søster Asano. Foto: Hayabusa 11

– Jeg vil sende en melding til jentene som spiller fotball med guttene at voksne kvinner også kan bli med på herrelag og utfordre seg selv, sier hun ifølge nyhetsbyrået AP.

– For å være ærlig, så vet jeg ikke hvor bra jeg vil kunne spille for et herrelag, men jeg vil gjøre det jeg kan for å få best mulig nytte av erfaringen min.

Stor betydning



Laget er fra hennes hjemby Atsugi, ikke alangt fra Yokohama, og spiller på sjette nivå i japansk fotball.

Overgangen handler uansett ikke bare om det sportslige.

Nagasato sier hun har latt seg inspirere av en tidligere Chicago Red Stars-spiller: Megan Rapinoe.

FORBILDE: Megan Rapinoe under VM i 2019. Foto: Benoit Tessier

– Det var veldig inspirerende å høre meningene hun prøvde å formidle under VM i 2019 om mer likhet mellom kjønnene. Jeg har tenkt på hvordan jeg kan gjøre det samme.

– Jeg trodde aldri at jeg skulle få så mye oppmerksomhet. Det er overraskende. Jeg er veldig nervøs nå. FIFA og UEFA har fortalt det til hele verden. Jeg tror dette kan ha en større sosial betydning enn jeg hadde tenkt, er hun sitert på av Olympic Channel.

Nagasato var med på sølvlaget i OL i London 2012.

Drømmen

Yukis bror, Genki, er tidligere J-League-spiller, men aksler nå Hayabusas drakt. Det var han som dro i trådene for å få overgangen i orden.

– I over ti år har hun sagt til meg at hennes ultimate drøm er å spille for et herrelag. Som storebror ønsket jeg å hjelpe søsteren min å oppnå hennes drøm, sier han ifølge AP.

Lånet med Hayabusa 11 varer til den amerikanske toppfotballen starter opp igjen.

– Jeg har alltid ønsket å spille på et herrelag, i en liga for menn. Det har vært et mål for meg så lenge, så jeg liker å tro at jeg vet hva jeg kan gjøre på dette nivået. Jeg tror ikke at jeg ikke har en mulighet.