Tour-sjefen tilbake i rittet bare syv dager etter påvist korona - vil ikke forklare hvorfor

Flere av Tour-rytterne må i lange karantener etter hjemkomst fra Tour de France - til tross for at de ikke har korona. Christian Prudhomme, som har fått påvist smitte, er tilbake i rittet på tirsdag.

Når de norske rytterne kommer tilbake til Norge fra Tour de France, venter det ti dagers karantene - selv om koronatestene deres er negative.

På mandagens hviledag testet som kjent alle rytterne negativt, men Tour de France-sjef Christian Prudhomme fikk påvist korona like før etappestart på tirsdag.

Kommende tirsdag vil han allerede være tilbake i sirkuset.

Det får flere til å stusse.

Vil ikke forklare tankegangen bak isoleringen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier følgende:

– Jeg kjenner ikke detaljene her, men i de fleste europeiske land så er reglene at du skal være hjemme til du er frisk, om du har fått påvist korona. Og så skal du være helt symptomfri i to-tre dager før du går ut i det offentlige rom. Da regnes du ikke lenger som smittefarlig. Det kan jo være at Prudhomme ble frisk allerede etter noen få dager og er frisk når han kommer tilbake til rittet. Det vet jeg ikke, sier Nakstad til TV 2.

Arrangøren av Tour de France, A.S.O., er som vanlig sparsommelig med opplysningene de gir til omverdenen.

TV 2 har flere ganger forsøkt å få arrangøren i tale om en rekke aspekter ved koronaproblematikken i rittet, men A.S.O. har svært sjelden svart konkret på spørsmålene de har fått.

På spørsmål om syv dager er nok, og hvorfor Prudhomme ikke isolerer seg over en lengre, eller for den saks skyld kortere, periode, har TV 2 kun blitt møtt med stillhet.

I en kort uttalelse svarer arrangøren kun:

«Han har ingen symptomer. Han har det bra og ser på Touren på fjernsynet».

– Jeg er på sidelinjen i syv dager

Kort tid etter at Prudhomme testet positivt ble det offentliggjort at han ville være tilbake i rittet syv dager senere.

Prudhomme holder seg unna «rytterboblen», men er å se tett på arrangementet hver dag og kjører hver etappe i bil like før feltet - en bil han ofte har spesielt inviterte gjester i.

– Jeg er på sidelinjen i syv dager - da kommer jeg tilbake til Touren. Det er med meg som med mange titusener av franske arbeidstakere, som må holde seg hjemme fra jobb når de er i samme situasjon, sa Prudhomme i en uttalelse tirsdag, og la til:

– Jeg vil også sette dette i riktig perspektiv. Det har vært 30 000 dødsfall i Frankrike på grunn av dette viruset. Jeg har testet positivt, men jeg føler meg helt fin. Det viktigste for meg er at ingen ryttere har testet positivt.

Nakstad: – Man gjør ulike vurderinger i ulike land

Prudhomme er på mange måter Tourens ansikt utad.

Av den grunn mente blant andre TV 2-ekspert Thor Hushovd at hele rittet kunne stå i fare da Prudhomme testet positivt, ettersom symboleffekten naturligvis var stor utad.

Det har enn så lenge ikke skjedd, men på mandag venter nye koronatester på ryttere, støtteapparat og arrangørstab.

Mange var i forkant kritiske til at Touren i det hele tatt skulle gjennomføres, men Nakstad vil ikke mene for mye om beslutningen arrangøren og de franske helsemyndighetene har tatt.

– Man gjør ulike vurderinger i ulike land. I Norge er det nå arrangementsforbud på arrangement med mer enn 200 personer. Og så er det det med avstand til andre, munnbind og mange andre ting. Dette har man helt sikkert gjort en vurdering på i Frankrike, og de har landet på å gjennomføre arrangementet.