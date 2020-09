Elleve av 15 smittet av koronavirus etter korøvelse: – Viser hvor lett det smitter

Tirsdag meldte NRK om ti smittede kormedlemmer fra Lystgåren Vokal – et kor som holder sine øvelser på Lystgården på Landås i Bergen.

Kor-leder Arild Bakke forteller til TV 2 at elleve nå har fått påvist smitte.

– 11 av 15 er nå bekreftet smittet, bekrefter en korona-hes Bakke på telefon, og legger til at den aktuelle øvingen varte i to timer.

Holdt avstand

Bakke forteller at de var bevisste på avstand mellom hverandre under øvelsen.

– Vi forsøkte så godt vi kunne å holde god avstand under øvelsen, men om vi har fulgt alle smittevernsprosedyrer til punkt og prikke kan jeg ikke si sikkert, sier han.

Han sier også at deres erfaring er at en meters avstand under slike øvelser, ikke er nok.

– Dagen etter øvelsen fikk vi melding fra en av dem som hadde vært der om at vedkommende hadde symptomer. Da vedkommende fikk bekreftet covid-19, ble alle som hadde vært på øvelsen satt i karantene, så vi har gjort alt vi kan for at dette ikke skulle spre seg videre, sier Bakke.

Anbefaler tre meter

Under torsdagens pressekonferanse i Bergen tok helsebyråd Beate Husa (KrF) opp nettopp viktigheten av å holde avstand under slike øvelser.

– Vi ser at noe av smitten har spredd seg gjennom flere ulike kormiljø. Vi oppfordrer sterkt til smittevern og at de som skal synge sammen holder tre meter avstand, sa Husa.

Bakke sier han støtter de nye anbefalingene.

