Gigantsalgene gir pusterom - advarer rivaler som ikke vil selge

Med flere titalls millioner inn etter spillersalg, får Sarpsborg 08 et økonomisk pusterom. Klubben frykter for en langvarig koronakrise, og mener de norske klubbene må sette tæring etter næring.

Sarpsborg 08 sine salg av Ismaila Coulibaly (19) og Jørgen Strand Larsen (20) gjør at sarpingene økonomisk sett kan senke skuldrene noe i annerledesåret 2020. Etter det TV 2 erfarer sitter Sarpsborg igjen med 35-40 millioner kroner for ungguttene.

– Det er knalltøffe tider, så et salg eller to kommer godt med, sier sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, som også spår et dystert 2021 for norsk fotball.

– Alle tror at når vi kommer over til en ny sesong så blir det fulle tribuner og at alle sponsorene er på plass. Det er ikke nødvendigvis sånn. Jeg er bekymra, det er knalltøft, men vi er ikke alene om det.

Håper på salgsvillige konkurrenter

Berntsen forteller at salgene gjør at sarpingene går fra å styre mot underskudd, til å stå solid økonomisk.

– Daglig leder Espen Engebretsen la frem et underskudd på litt over 11 millioner. Klubber som ikke kjemper om seriegull eller ikke selger spillere går i minus. Det gjør ikke Sarpsborg 08 i år, sier han og fortsetter.

– Vi avhengig av å selge spillere og har ingen rik eier som kommer og tar regningen vår. Men nå er vi i balanse økonomisk og kan satse godt inn mot neste år.

Om det blir tomme tribuner også neste sesong, håper Berntsen på salgsvillige klubber i Eliteserien.

– Selv om vi er knallharde konkurrenter når vi spiller håper jeg de fleste setter tæring etter næring og ser det samme alvoret som det vi gjør. Jeg er bekymra.

– Det er inntektsbortfall på 30 prosent på arrangement, og det er sponsorer som har falt fra eller redusert bidragene sine. Vi håper at tiltakspakkene fra regjeringen fungerer godt, og det kan godt hende vi trenger noen neste år også, sier Berntsen.

– Håper alle kommer helskinnet gjennom

Generalsekretær i Norges fotballforbund, Pål Bjerketvedt, skjønner at klubbene er engstelig, og frykter også for at 2021 blir enda et unntaksår.

– Mange av de tapte inntektene på toppen kan refunderes, men det er aldri sånn at støtteordninger eller refusjonsordninger kan gi 100 prosent tilbakebetaling, sier Bjerketvedt.

– Vi kommer oss igjennom vi, men det hadde vært tøft uten disse salgene. Vi håper alle kommer helskinnet gjennom, sier Sarpsborgs sportssjef.

– Det er viktig at folk forstår at det ikke er i orden selv om vi får lov til å spille. Vi tjener ikke fem øre, det koster å gjennomføre hver kamp. Du skal trylle godt hvis du ikke får underskudd uten å selge spillere eller kjemper i toppen, avslutter Berntsen.