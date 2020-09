Dette synes nordmenn om å hente 50 Moria-flyktninger

Onsdag vedtok regjeringen at Norge vil hente 50 asylsøkere fra Moria-leiren i Hellas. Seks av ti mener antallet er for lavt, mens nesten en av fire mener det er for mange.

På vegne av TV 2 har Kantar spurt et representativt utvalg nordmenn om hva de synes om at norske myndigheter vil ta imot 50 flyktninger fra Moria-leiren på øya Lesvos i Hellas.

59,2 prosent svarer at de synes antallet er for lavt.

12 prosent svarer at de synes antallet er passe.

23,3 prosent svarer at de synes antallet er for høyt.

5,4 svarer at de ikke vet hva de synes om antallet.

Totalt befinner det seg om lag 13.000 flyktninger i den brannherjede Moria-leiren. Asylsøkerne som bodde der har nå ingen steder å gjøre av seg, og får heller ikke lov til å dra noe sted.

Om målingen Målingen er laget av Kantar for TV 2, og er gjennomført torsdag 10. september 2020, dagen etter at regjeringen vedtok at de vil hente 50 flyktninger fra Moria-leiren i Hellas. Undersøkelsen har 600 respondenter, og består av et representativt utvalg av den norske befolkningen. Eldre over 60 år er noe underrepresentert i undersøkelsen, til fordel for personer mellom 18 og 29 år. Utvalget er vektet i henhold til befolkningsfordelingen etter alder, kjønn og bosted.

– Monner ikke

En av de som er svært kritisk til å hente 50 flyktninger fra Moria, er Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim.

Han kommenterer målingen slik:

– Det er helt naturlig at mange vil tenke at det er for få, for det monner jo virkelig ikke, det er vi alle enige om. Det er ikke et antall som hjelper. Hvis man skulle hjulpet så måtte man satt inn kraftfulle tiltak der nede så de slapp å flykte.

Krf-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, mener det er gledelig at flertallet i det norske folk vil hente enda flere flyktninger.

– Dessverre har vi ikke det samme flertallet på Stortinget. Likevel har Krf fått gjennomslag for å hente 50 fra Moria, og 3000 kvoteflyktninger totalt. Jeg håper virkelig at denne situasjonen medfører fortgang i arbeidet, slik at Europa, og Norge inkludert, fordeler flyktninger mellom oss, sier Ropstad til TV 2.

Kjønns- og aldersforskjeller

Av de 600 respondentene i gallupen som svarer at de synes Norge bør ta imot flere enn 50 Moria-flyktninger, er 69,4 prosent kvinner.

I aldersgruppen under 30 år, svarer 64,2 prosent at de synes Norge bør ta imot flere enn 50 flyktninger fra Moria.

TOTALSKADD: Tusenvis har mistet hjemmene sine etter brannene som har herjet de siste dagene. Foto: AFP(REUTERS/AP

55,7 prosent i gruppen over 60 år svarer at antallet er for lavt, mens 23,4 prosent over 60 mener det er for høyt.

Av respondentene mellom 45 og 59 år svarer 27,2 prosent at antallet på 50 Moria-flyktninger er for høyt.

– Vanskelig spørsmål

Torsdag ettermiddag har TV 2 også vært ute i Oslo sentrum og stilt forbipasserende det samme spørsmålet som i gallupen.

– Hjertelaget sier at vi bør ta inn mange flere, sier Kjetil Ørbeck, som TV 2 møter foran Stortinget torsdag.

Likevel synes han det er en vanskelig problemstilling:

– Samtidig står høykommissæren for flyktninger med mange flyktninger som gjerne vil til oss. Ja vi vil ta imot mange i Norge, men hvem vi skal ta imot i forhold til FN må vi forstå litt bedre enn å bare bruke hjertet, sier Ørbeck.

Han er ikke alene om å tenke at spørsmålet er vanskelig.

– Det er et spørsmål som er veldig vanskelig fordi jeg ikke vet hvor mange flyktninger det er totalt. Men jeg synes at vi bør hjelpe så mye vi kan, og som vi har ressurser til, sier Kerim Horsberg.

Kraftige reaksjoner

Etter brannene flere hjelpeorganisasjoner bedt Norge ta ansvar. Flere norske kommuner har gått ut og sagt at de kan ta imot 50 stykker fra Moria-leiren alene.

– I en humanitær katastrofe er det en selvfølge at vi skal stille opp, og nå må regjeringen handle raskt. Vi kan ta i mot i hvertfall 50 flyktninger fra Moria leiren og vi kan bosette 140 i kommunen vår, sier ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) i Bodø kommune.

Også byrådet i Oslo ønsker å bidra:

– Nå må vi vise hva slags land vi ønsker å være, og hvordan vi som nasjon stiller opp for våre medmennesker. Regjeringen må nå handle, i den prekære situasjonen som har oppstått, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i en pressemelding.