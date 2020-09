Se 13. etappe på TV 2 og Sumo fredag fra klokken 11.30!

– Hvis han ikke er en stjerne allerede, blir han det helt sikkert i fremtiden, sier Team Sunwebs Søren Kragh Andersen om lagkamerat Marc Hirschi.

Hirschi har markert seg i Tour de France-debuten, og på den tolvte etappen kom den første seieren etter et fantastisk soloangrep fra sveitseren på vei opp Suc au May.

22-åringen fra Bern føyer seg i rekken av supertalenter som går respektløst til verks og setter langt større navn på plass i de største sykkelrittene.

Sykkelsportens nye vin

TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad mener Hirscher har ingrediensene som skal til for også å bli en god sammenlagtrytter med årene.

– Det er rart å tenke på at han er 22 år og faktisk er bare den nest yngste vinner av en etappe i årets ritt. Tadej Pogacar er enda yngre, så det viser at det kommer en ny vin med yngre ryttere som bare det. Egan Bernal startet det hele i fjor med å vinne Tour de France, sier Johan Kaggestad.

I tillegg til sveitsiske Hirscher (22), slovenske Pogacar (21) og colombianske Bernal (23), nevner Mads Kaggestad også navn som belgiske Remco Evenepoel (20) og russiske Pavel Sivakov (23).

– Alle er 23 år eller yngre, og de kommer fra U23- og juniorklassen og rett opp i proff. Det er noe helt spesielt. Det er et fenomen vi ikke har sett tidligere i internasjonal sykkel, mener TV 2s ekspert Mads Kaggestad.

– Bare en drøm å få starte

Hirschi var naturligvis høyt oppe etter sin første seier i Tour de France.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne vinne en etappe på min alder, så det er en drøm bare å få starte. Nå er jeg her og står med seier og to andre pallplasseringer, så det er en drøm, sa Hirschi i seiersintervjuet.

Triumfen var også den første proffseieren i karrieren for Hirschi.

– Én ting er den dristige kjøringen utfor, men gutten har virkelig guts når du ser måten han angriper på. Han er ikke redd i det hele tatt. Det er ikke en unggutt som tenker at tre uker er lenge, at han kanskje bør holde igjen og være konservativ og at han er med for å lære. Nei, han kommer til Touren for å herje, og det gjør han så til de grader, sier Mads Kaggestad.

Nevnte Pavel Sivakov har hatt et trøblete Tour de France så langt etter å ha vært i asfalten på den første etappen, men russeren er nesten tilbake til der han var før velten, skal man tro Team Ineos Grenadiers' norske sportsdirektør Gabriel Rasch i TV 2-podkasten «Sykkelpodden».