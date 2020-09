Kjæresteparet hadde store planer – mista jobben og måtte flytte hjem

NANNESTAD (TV 2): Stadig flere kommer tilbake i jobb etter koronakrisen, men for mange er fremtiden fortsatt uviss. Henriette og Marcus opplever at de har satt livene sine på pause.

– Hverdagen er ikke som den pleide å være. Nå handler livet om å overleve, sier Marcus Piippo (24).

For seks måneder siden bodde han og samboeren Henriette Espmarker (24) sammen i en leid leilighet på Jessheim. Fremtidsplanene var klare.

– I et femårsperspektiv så vi for oss å reise mye. I tillegg ville vi kjøpe bil og gifte oss.

Før koronakrisen realiserte paret en drøm da de kjøpte en 80 kvadratmeter stor leilighet på et byggefelt i Nannestad på Romerike.

Boligen er innflytningsklar neste år, men nå kjennes alt usikkert.

STOLTE: Henriette Espmarker og Marcus Piippo gleder seg over å ha kjøpt boligen som står ferdig neste år. De hadde ikke sett for seg å miste jobben og kjenne på usikkerheten de gjør nå. Foto: Kenneth Fossheim/ TV 2

Årsaken er at de begge er hardt rammet av koronakrisen.

For seks måneder siden jobbet hun i sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn. Han var vikar i et skadedyrfirma, men lå an til å få fast jobb, forteller han.

Nå er hun permittert, mens han er oppsagt.

Et halvt år med tiltak

Lørdag 12. september er det et halvt år siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

431.100 nordmenn registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV etter at koronakrisen startet. Det er flere mennesker enn det bor i Bergen og Stavanger til sammen. I dag er det totale ledighetstallet 208.100, ifølge NAV.

I april så TV 2 Nyhetene nærmere på gruppen som ble sagt opp, permittert eller mistet inntekten sin som følge av koronakrisen.

2100 personer svarte på vår spørreundersøkelse.

USIKKER FREMTID: På et halvt år har livene til Marcus Piippo og Henriette Espmarker tatt en uventet vending.. Foto: Kenneth Fossheim/ TV 2

Nå har vi stilt de samme personene nye spørsmål. 1700 har svart.

Svarene viser at én av tre fortsatt ikke er tilbake i jobb som før tiltakene ble innført.

– Det vi vet fra tidligere om gruppen som havner utenfor arbeidslivet, er at tiden blir en fiende. Jo lenger folk går uten jobb og noe meningsfullt å gjøre, jo mer motløse blir de, og jo dårligere CV får man. Dermed blir det vanskeligere å få dem inn i arbeidslivet igjen, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Usikre på jobbfremtiden

Undersøkelsen viser at de som ennå ikke er tilbake i jobb er mer pessimistiske nå enn de var i april.

20 prosent av de som fortsatt er permitterte eller har redusert inntekt som følge av koronapandemien, svarer at ikke tror at de er tilbake i jobb om seks måneder. 44 prosent svarer «vet ikke».

– Husholdningene representerer en vesentlig del av etterspørselen i økonomien, og høyere arbeidsledighet betyr lavere inntekter i husholdningene, lavere etterspørsel og lavere aktivitet. Og sånn sett også færre jobber andre steder i økonomien, sier Øystein Dørum.

– Hva viser anslagene deres?

– Vi tenker oss at ledigheten blir høyere enn normalen i hvert fall de neste to-tre årene.

KAN VARE LENGE: Sjeføkonom Øystein Dørum mener at det vil ta tid før situasjonen normaliseres. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Så dette kan bli langvarig?

– Dette ser ut til å bli langvarig, ja.

Fakta: Slik har vi jobbet I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien om å svare på en spørreundersøkelse. Totalt oppgav 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin. 25. august 2020 ble disse personene bedt om å svare på en ny spørreundersøkelse. Alle svar er levert via nettskjema. 1723 har svart. Det utgjør en svarprosent på 81. Svarene er innhentet i perioden 25. august – 2. september 2020. Alle tall i denne artikkelen er basert på svarene fra de som har svart på begge undersøkelsene. Dette gjelder tabeller der vi viser svar fra både april og september. Tallene for april kan derfor ha små avvik sammenlignet med tall oppgitt i tidligere artikler på tv2.no. Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. Alle data blir behandlet anonymt. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data. TV 2s utvalg består av 60,7 prosent kvinner og 39,3 prosent menn. Det er dermed en større andel kvinner i TV 2s utvalg enn i NAVs arbeidsmarkedsstatistikk. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (21%) og reiseliv og transport (16%). Sammenlignet med NAVs arbeidsmarkedsstatistikk er Oslo underrepresentert i utvalget. TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

Livet på pause

For kjæresteparet Marcus og Henriette ble løsningen å flytte hjem til hennes foreldre i Nannestad.

Selv om utgiftene dermed har de blitt lavere, merker de at økonomien er trangere og at det er krevende når flere voksne bor under samme tak.

– Vi mister jo muligheten til å bo for oss selv og leve det livet vi pleide, sier Marcus.

De opplever at «livet er satt på pause» mens de står uten jobb og vanlig lønnsinntekt, men har samtidig stor forståelse for at det var nødvendig å innføre tiltak for å begrense smittespredning.

NY BOLIG: Henriette Espmarker og Marcus Piippo utenfor byggeplassen som de neste år håper blir deres nye bolig. Foto: Kenneth Fossheim/ TV 2

– Men det har en konsekvens, og det kjennes som vi har dårlig tid. Som om årene går fra oss, sier Henriette.

Bare noen hundre meter unna huset til hennes foreldre bygges boligen de har kjøpt og som de etter planen skal flytte inn i neste år.

– Jeg gleder meg veldig, men jeg kan jo ikke glede meg hvis ikke det skjer noe med arbeidslivet vårt, sier hun.