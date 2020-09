Funkygine gir bort dagsinntekt for å hjelpe barna i Moria

Treningsblogger Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (31) deler i sin Instagram-story at hun ønsker å bruke sitt samarbeid med Fotoknudsen til å snakke om noe viktig: nemlig å hjelpe barna i Moria-leiren.

Derfor ønsker hun å donere pengene hun tjener i dag, på blogginnlegg, Facebook-innlegg og Instagram-story for Fotoknudsen, til SOS-barnebyer sitt katastrofefond. Katastrofefondet brukes til å bedre forholdene i Moria.

MORIA-LEIREN: Bilder som dette fra flyktingleiren i Moria har florert på sosiale medier den siste tiden. Dette bildet har SOS-barnebyer delt i sine kanaler. Foto: Giorgos Moutafis

– Jeg føler meg fryktelig heldig, sier Massa Vasstrand i sin Instagram-story.

Hun føler seg heldig som har et forutsigbart og trygt liv, og det har ikke barna i Moria-leiren akkurat nå.

– Jeg håper at mange har lyst til å engasjere seg til å hjelpe dem som ikke er like heldige som oss, sier en gråtende «Funkygine».

Skapt stort engasjement

Det siste døgnet har det florert med deling av bilder i sosiale medier fra brannen i Moria-leiren som oppstod natt til onsdag. Det har vært store branner og skyting i og rundt flyktningleiren, og store deler av leiren er ødelagt.

Regjeringen har tidligere bekreftet at de vil hente 50 asylsøkere fra Moria-leiren. Dette mener flere hjelpeorganisasjoner at ikke er nok og engasjementet har spredt seg i sosiale medier.

Også Massa Vasstrand har delt flere bilder på Instagram. Her oppfordrer hun følgerne sine til å dele og skriver under på at den norske regjeringen bør hente flere barn fra Moria og andre greske flyktningleirer.

SOS-barnebyer er takknemlig

Generalsekretær i SOS-barnebyer, Sissel Aarak, synes det er utrolig godt å se engasjementet som brer seg over hele Norge nå.

– Barna i Moria-leiren trenger hjelp nå, sier Aarak.

TAKKNEMLIG: Generalsekretær i SOS-barnebyer, Sissel Aarak, synes det er godt å se engasjementet i Norge rundt Moria-leiren. Foto: SOS-barnebyer

Hun forteller at det er bra at folk ønsker å ta godt i mot nye landsmenn, og understrekerdet at det betyr mye at både enkeltpersoner, byer og kommuner gir penger til nødhjelpsarbeidet.

Generalsekretæren har også fått med seg engasjementet til Massa Vasstrand.

– At en person som «Funkygine» både bruker den kraften hun har til å spre budskapet, og gir bort dagsinntekten sin til vår aksjon, er fantastisk, sier Aarak og legger til:

– Sammen kan vi alle bidra for at ingen bar skal bli stående alene.

Jørgine Massa Vasstrand ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.