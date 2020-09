Knust etter nestentriumf – i dag kunne Marc Hirschi juble etter soloangrep

Se sammendrag i videovinduet øverst!

På den tolvte Tour de France-etappen til Sarran Corrèze skulle det endelig lykkes for den sveitsiske 22-åringen Marc Hirschi.

Team Sunweb-rytteren angrepet på vei opp Suc au May og tråkket alene til mål. Nærmest var franske Pierre Rolland, som kom i mål 47 sekunder etter. Danske Søren Kragh Andersen krysset målstreken som nummer tre.

Det er bare fire dager siden Hirschi var knust etter å ha sittet alene i brudd i 90 kilometer, men endte opp med tredjeplass på søndagens etappe.

– Det er utrolig. Jeg har vært nære på to ganger. I dag tvilte på at jeg kunne klare det, men jeg ga full gass frem til de siste hundre meterne. Det føles superfint. Det er vanskelig å beskrive det, sier Hirschi.

– Jeg tvilte hele veien

22-åringen ble også nummer to bak Julian Alaphilippe på andre etappe.

– Jeg tvilte hele veien, for jeg har vært nær før. Jeg hadde bildene fra de to andre etappene i hodet. Det var først på den siste kilometeren jeg trodde at jeg kunne vinne. Jeg er målløs. Dette er min første proffseier, og det kan ikke bli bedre enn å få den i Tour de France, sier Hirschi.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne vinne en etappe på min alder, så det er en drøm bare å få starte. Nå er jeg her og står med seier og to andre plasser på podiet, så det er en drøm, sier Hirschi.

Etappeseieren var den første til en sveitser siden Tour-prologen i 2012. Den gang sto Fabian Cancellara på toppen av seierspallen.

– Mange ble betatt av Hirschi på søndagens etappe og unner ham denne seieren her, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Om noen år kan han bli en stor sammenlagtrytter, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

Transportetappe til bakkene

Det var ventet at en større gruppe skulle få gå i brudd tidlig på etappen og gjøre opp om seieren, og Edvald Boasson Hagen uttalte til TV 2 før etappen at han hadde planer om å komme av gårde i brudd, men det ble ikke noe brudd på nordmannen.

– Jeg ble litt overrasket over at det ikke gikk et større brudd, men det viste seg at folk ville kontrollere og ha en annen taktikk enn de fleste hadde spådd på forhånd, sier Boasson Hagen til TV 2 etter etappen.

Det ble etter hvert et seksmannsbrudd med blant andre Luis León Sánchez og Kasper Asgreen, men hovedfeltet hadde god kontroll på utbryterne. Med drøyt 40 kilometer igjen var festen over for seksmannsbruddet.

Da ble det nye angrep og hovedfeltet gikk i oppløsning. I bakkene falt blant andre Boasson Hagen og Alexander Kristoff av.

Opp tredjekategorien Côte de la Croix du Pey angrep Team Sunweb med Tiesj Benoot og Søren Kragh Andersen, før Hirschi kom seg av gårde. På vei opp den siste stigningen, Suc au May, stakk Hirschi også fra Marc Soler (Movistar) og Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe). Derfra og inn til mål satt Hirschi alene i front og tråkket inn til sin første Tour-seier.

– En stor seier for sykkeltaktikk og Team Sunweb, sier Christian Paasche.

Torsdagens etappe resulterte ikke i noen endringer i sammendraget. Slovenske Primoz Roglic topper fortsatt lista, 21 sekunder foran fjorårsvinner Egan Bernal.