Kalte viruset homosex-straff fra Gud – ble selv smittet

En fremtredende kirkeleder høstet storm i mai da han i klare ordelag ga skylden på koronaviruset på homoekteskap, skriver CNN.

Det førte til fordømmelser av det som kan krype og gå av rettighetsgrupper og Amensty, og en av gruppene saksøkte ham for uttalelsen.

Kirkens facebook-side annonserte forrige uke at Patriark Filaret (91)var smittet og innlagt på sykehus i Kiev. Ifølge den mektige kirken er han pigg og ved godt mot.

Patriarken sa i et intervju i mars at viruset var «Guds straff for menneskenes synder. Det første jeg tenker på er homoekteskap», sa kirketoppen og høstet storm.