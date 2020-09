Game of Thrones-stjernen Diana Rigg er død

Skuespilleren Diana Rigg, kjent fra the Avengers, James Bond og fra TV-serien Game of Thrones, er død.

Rigg ble 82 år gammel.

– Hun sovnet fredfullt inn i morges. Hun var hjemme sammen med familien sin, som har bedt om fred i den vanskelige tiden, sier agenten hennes til BBC.

FILM: Diana Rigg fotografert på filmfestivalen i Cannes. Foto: Valery HACHE / AFP 1970: Her er hun fotografert i 1970, en tid hvor hun var best kjent fra TV-serien Avengers. Foto: AFP BOND: Diana Rigg sammen med skuespiller Telly Savalas under innspillingen av James Bond. Foto: Bob Dear INNSPILLING: Her er hun under innspillingen av filmen The Assassination Bureau. Foto: Bob Dear

I Game of Thrones spilte Rigg rollen som Olena Tyrell, også kjent som «Queen of Thorns». Karakteren dukket opp i seriens tredje sesong. Rigg fikk Emmy-nominasjon for rollen i 2013, 2014 og 2015, skriver Variety.

Rigg er også kjent fra rollen som Tracy, den eneste kvinnen som har fått gifte seg med James Bond, i filmen «On Her Majesty's Secret Service» fra 1969.

Hun hadde også en rolle i den britiske TV-serien Victoria.

I TV-serien Avengers spilte hun rollen som Emma Peel.