Aubameyang forlenger med Arsenal – blir bedre betalt enn Özil

Arsenal bekrefter at spissen har signert en ny kontrakt med klubben til sommeren 2023.

Aubameyang bekreftet selv nyheten live på Arsenals hjemmeside tirsdag kveld. 31-åringen stod på gressplenen på Emirates Stadium og fortalte nyheten mens han filmet seg selv med telefonen.

– Jeg er veldig glad. Jeg har endelig signert ny kontrakt fordi jeg ønsker å bli en legende i Arsenal. Det krever mye, men jeg vil gi mitt beste, som jeg alltid gjør. Forhåpentligvis er dere (fansen) glade. Jeg er veldig glad og jeg er litt nervøs, for det er mange som ser på nå, sier en smilende Aubameyang til seerne.

– Jeg har det så bra her. Jeg er skikkelig glad for at jeg blir værende her. Jeg er veldig stolt som får være en del av denne familien. Jeg håper å se dere snart her på stadion. Nå er det signert, det er gjort, så la oss kjøre på, avslutter spissen.

Nyheten er ikke helt uventet etter spekulasjonene som har gått i sommer. Manager Mikel Arteta har utad virket veldig selvsikker på at spissen kom til å bli, senest etter seieren i åpningskampen mot Fulham lørdag.

Der scoret måljegeren ett av de tre målene.

– Så lenge man har Aubameyang fornøyd, så har du en av de beste spillerne i ligaen, sa Brede Hangeland i TV 2s tabelltips som du kan se på Sumo.

Essensielt

Aubameyang scoret 29 mål på 44 kamper i alle turneringer forrige sesong, og har siden han kom fra Borussia Dortmund i januar 2018 scoret 71 mål på 110 kamper.

Det er en imponerende statistikk, og enda mer imponerende når man vet hvordan resultatutviklingen i klubben har vært.

– De er helt avhengig av at Aubameyang blir der. Det er helt essensielt for Arsenal. Han har reddet dem en del med sin kvalitet, sa Solveig Gulbrandsen i studiosendingen.

Lønnsøkning

I Nord-London er de heller ikke i tvil om 31-åringens verdi.

Ifølge The Athletics David Ornstein, kjent for sine gode kontakter i Arsenal, vil den nye kontrakten gjøre spissen til klubbens best betalte spiller.

Det sier ikke lite når man vet at Mesut Özil tjener 350.000 pund (4 millioner kroner) i uken.

Det var imidlertid ikke bare pengene som gjorde at storscoreren ble værende i klubben som endte på 8. plass i Premier League forrige sesong.

Ornstein hevder at Mikel Artetas personlige inngripen i kontraktsforhandlingene, og Arsenal-managerens gode forhold til Aubameyang og faren hans, var helt avgjørende i få avtalen signert.