Frp-Dale ut mot forslag fra Oslo Høyre: – Skrevet sammen med Natur og Ungdom

Frps Jon Georg Dale mener Oslo Høyre foreslår en klimapolitikk som vil sette tusenvis av arbeidsplasser i fare. – Feil, det vil bidra til et forlenget eventyr på norsk sokkel , svarer Stefan Heggelund (H).

Disse fire forslagene til Høyres landsmøte fra Oslo Høyre, får Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til å reagere.

Alle norske oljefelt skal elektrifiseres innen 2030 og alle norske oljeraffinerier elektrifiseres innen 2023.

Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) vernes.

Det skal gis varig klimavern til Barentshavet nord, og dermed sies nei til oljeaktivitet i dette området.

Iskanten i Barentshavet (grensen for hvor langt nord det er lov til å bore etter olje og gass), bør trekkes sørover, uten at det påvirker allerede gitte konsesjoner.

– Jeg synes det er ganske skremmende at Oslo Høyre ser ut som de har laget resolusjonsforslag sammen med Natur og ungdom. Det er en drøss av symboltiltak som vil redusere Norges mulighet til å utvikle olje- og gassnæringen og svekke mulighetene til å bygge ny industri. Denne politikken burde stå langt unna Høyre, sier Jon Georg Dale til TV 2.

– En venstredreining

Han peker på at Oslo Høyre er et stort fylkslag med fremtredende stortingspolitikere.

– Det er et toneangivende Oslo-lag som står bak politikken og vi ser en kursdreining hvor Oslo Høyre og Unge Høyre får mer gjennomslag. Det er en venstredreining i deler av Høyre og det setter arbeidsplasser i norsk industri i fare, sier han.

– Vi trenger tydelig høyrepartier som står opp for norsk økonomi, sier Dale.

Heggelund: – Han bør snakke med næringen

Stortingsrepresentant fra Oslo Høyre, Stefan Heggelund, mener Dale bommer totalt.

FORLENGE EVENTYRET: Stefan Heggelund (H) sier Oslo Høyre vil omstille industrien. Foto: Ole Berg-rusten

– Vi er for innovasjon og industriutvikling på sokkelen, og derfor mener vi mye av det samme som selskapene på norsk sokkel mener og som de har forpliktet seg til. Det er at utslippene skal gå ned og det kan bidra til mer industriutvikling og at vi har industriutvikling i lenger tid. Jon Georg Dale bør ta seg en prat med noen av selskapene på sokkelen før han angriper Oslo Høyre, sier Heggelund til TV 2.

– Setter dere norske arbeidsplasser i fare med denne politikken?

– Nei, snarere tvert imot. Vi gjør det mulig å ha et forlenget eventyr på sokkelen ved at vi får til utslippskutt, bidrar til innovasjon og omstilling. Det er det selskapene vil og har forpliktet seg til, sier Heggelund, som sitter i energi og miljøkomiteen på Stortinget.

Han sier det «er åpenbart at Høyre lytter mer til petroleumsnæringen».

– Det å omstille sokkelen og kutte utslipp er i tråd med det selskapene vil.

Han minner Dale om at han var med å trekke iskantensonen sørover i forhandlinger på Stortinget.

– Oslo Høyre fikk solid gjennomslag på Stortinget, så at han nå reagerer på det er litt pussig, sier Heggelund.