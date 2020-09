Ny person siktet etter grottefesten i Oslo

Torsdag ble ytterligere en person siktet etter grottefesten som ble arrangert på St. Hanshaugen i Oslo. Totalt er fem personer siktet.

– Vi etterforsker saken bredt og med stor intensitet, og opplysningene så langt gjør at vi finner grunn til å utvide siktelsen til å omfatte en person til. Siktelsen gjelder for personer som vi antar har hatt en arrangørrolle eller som har medvirket til arrangementet, sier politiadvokat Christan Stenberg i Oslo politiet.

Siktelsene i saken ble tidligere i uken utvidet til å gjelde også straffelovens paragraf 280, som er uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse. Strafferammen for overtredelse av paragrafen gir inntil tre års fengsel.

– Vi synes at denne saken er veldig alvorlig, spesielt med tanke på at Ullevål sykehus gikk hardt ut og snakket om både hjerneskader og potensiale for ettervirkninger. Det er selvfølgelig noe av grunnen til at siktelsen ble utvidet tidligere i uken, sier Stenberg.

Alle fem personene er i tillegg siktet for brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold, eller medvirkning til disse bestemmelsene.

To innlagt

To pasienter er fortsatt innlagt på Ullevål sykehus for behandling etter grottefesten som ble arrangert den 30. august.

– De har begge påvisbare hjerneskader, skrev sykehuset i en oppdatering onsdag.

Den ene pasienten er i bedring og er overført til videre rehabilitering. Det er for tidlig å si noe om resultatet av denne rehabiliteringen. Den andre pasienten er fortsatt under intensivbehandling.

27 til sykehus

Totalt ble 27 personer innlagt på sykehus etter å ha blitt kullosforgiftet under den ulovlig festen i en gammel bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

Fem av personene ble alvorlig skadd etter at det ble utviklet kullos fra et strømaggregat som ble tatt med inn i bunkeren av festarrangørene.

Politiet tror at opptil 200 personer kan ha deltatt på festen.