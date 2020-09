Ingen skjønte hvorfor skolens mest populære jente døde – så dukket denne videoen opp

Politiet var skråsikre på at Cassie Jo Stoddarts (16) kjæreste drepte henne, men funnet i skogen utenfor småbyen Pocatello i Idaho snudde drapssaken på hodet.

Bilen dundrer av gårde i 120 km/t når Brian Draper (16) roper dette med en skingrende adrenalinstemme:

DREPT: Cassie Jo Stoddart. Foto: Handout

«Dude, I killed Cassie!».

Det er fredag kveld, og for bare noen minutter siden drepte han og kameraten Torey Adamcik (16) venninnen sin, Cassie Jo Stoddart (16).

Drapet er blitt utført på en måte man bare ser i skrekkfilmer, og ingen av innbyggerne i Pocatello skjønner hvorfor deres kjære Cassie er blitt revet bort fra dem.

Frem til denne kvelden, har Pocatello, som bare kalles «Poky», vært en stille, amerikansk småby som forbindes med mormonere, universitetsstudenter og potetbønder.

Dette skal snart snu.

Når politiet en septemberkveld finner Cassie og graver opp Brian og Toreys video, blir Poky skrekkbyen «hele» USA snakker om.

Filmet like før drapet

Det er 22. september 2006 når Brian og Torey dukker opp på Pocatello High School med et Sony-kamera.

POCATELLO HIGH SCHOOL: Cassie, Brian og Torey gikk på denne skolen. Foto: Google Maps

Det første de gjør når de ser klassekameraten Cassie, er å ta opp kameraet for å filme henne mens hun legger tingene sine inn i skapet sitt.

Når Cassie, som er ei populær jente med toppkarakterer, oppdager at hun blir filmet, smiler hun skjevt til kameraet.

Hun er vant til at guttene ofte filmer seg selv mens de later som om de skal drepe noen, men hun vet ikke at hun blir filmet fordi hun snart skal dø.

– Si hei, Cassie, sier Brian i opptaket, som du kan se i videoen over.

– Hei, svarer Cassie, og snur seg vekk.

SISTE FILM: Cassie blir filmet av Brian og Torey like før det ringer inn. Samme kveld dreper de henne. Foto: Politiet

Gliser og ser på hverandre

I tre måneder har Brian og Torey nøye planlagt hvordan de skal drepe venninnen. De er begge forelsket i henne, men de har aldri innrømmet dette verken overfor hverandre eller henne.

Hun er kjæreste med en av de mest populære guttene på skolen, Matt Beckham.

Guttene vil drepe henne som i de populære «Skrik»-filmene, hvor den maskerte gjerningspersonen jager ofrene sine rundt i store, mørklagte hus.

– Vi kommer til å bli historiske. Vi blir som i «Skrik», bare på ekte, sier Brian i et av opptakene.

GRØSER: Skrik-, eller Scream-filmene, er en serie på fire amerikanske skrekkfilmer regissert av Wes Craven som ble lansert i perioden 1996 til 2010. Foto: Fra filmen

De filmer seg selv når de planlegger drapet og forsøker å overgå hverandre i grove detaljer.

– Vi har funnet offeret vårt. Det er kanskje litt leit, siden hun jo er vennen vår, men vet du hva? Alle må ofre noe. Vårt første offer skal bli Cassie Stoddart og vennene hennes, sier Brian i videoen du ser øverst i saken.

Brian ser opp til seriemordere som Ted Bundy, Hillside Strangler og Zodiac-morderen, og sier at han vil bli som dem.

FORBILDE: Ed Gein ble dømt til livslang forvaring etter flere drap og likskjenderi. Foto: AP

– De var amatører i forhold til det vi kommer til å bli. Vi kommer til å bli mer som Ed Gein, svarer Torey.

Edward «Ed» Gein er en av tidenes mest beryktede seriemordere.

Amerikaneren, som ofte ble kalt «Butcher of Plainfield», spadde også opp lik fra gravsteder og brukte kroppsdelene deres til å lage masker, klær og møbler.

Perfekt åsted

En kveld forteller Cassie guttene at hun snart skal passe på onkelens avsidesliggende hus, samt hans mange katter og hunder.

Brian og Torey smiler til hverandre når Cassie spør om de vil bli med.

Kvelden før hun skal passe på huset, torsdag 21. september, filmer guttene seg selv. De legger ikke skjul på hvor gira de er.

– Vi må finne ut om hun får enda flere venner på besøk der, eller om hun kommer til å være alene i et stort, mørkt hus langt uti ødemarka. Hvor perfekt kan det bli? Herregud, sier Brian.

– Jeg blir kåt bare å tenke på det, svarer Torey.

SKREKKHUSET: Det var i dette huset i Whispering Cliffs Drive at Cassie ble drept. Foto: Google Maps

Virkelighetens «Skrik»

22. september drar Cassie og kjæresten Matt til onkelens 150 kvadratmeter store hus i gata Whispering Cliffs Drive.

Like etter kommer Brian og Torey, og de fire 16-åringene slenger seg ned i sofaen og setter på filmen «Kill Bill, Volume II».

Cassie og Matt vet ikke at guttene har fylt Toreys bil med kniver, masker, hansker og svarte kostymer.

Midt i filmen reiser Brian seg opp og later som om han går på do. Når han kommer tilbake, spør han Torey om de skal stikke.

– Kom igjen, vi stikker og ser en film på kino i stedet, sier han.

STUA: Dette bildet skal ifølge true crime-podcasten 85 Grave vise stua tenåringene satt i før drapet.

Snek seg ned i kjelleren

Brian har ikke vært på do. Han har vært nede i kjelleren for å låse opp kjellerdøra. Han har også låst alle bakdører, slik at Cassie ikke kan ødelegge planen deres.

Guttene takker for seg, og later som om de kjører av gårde.

VENTET: Det var i Toreys bil, at guttene tok på seg kostymene mens de gjorde seg klar før angrepet. Foto: Politiet

De stanser bare noen meter ute i Whispering Cliffs Drive, og tar opp Sony-kameraet.

– Vi sitter her i bilen. Klokka er 21.50, 22. september 2006. Dessverre har vi den fæle oppgaven med å drepe to av vennene våre, og de er i det der huset nedi gata, sier Brian i opptaket.

– Vi var der i én time, men..., sier Torey.

– Vi saumfarte huset, og vet at det har mange dører. Det er mange steder å gjemme seg. Jeg låste bakdørene. Nå må vi bare vente. Vi er ganske nervøse nå, men, du vet, vi er klare, sier Brian.

De hører på en Pink Floyd-sang, og så tar de på seg de sorte kostymene og maskene med falskt blod på.

Så sniker de seg over plenen, smiler til hverandre og åpner kjellerdøra.

MASKE: Brian og Torey hadde på seg hver sin maske da de gikk til angrep. Dette var én av dem. Foto: Politiet

Lokker med rop og skrik

I kjelleren begynner guttene å rope og kaste tunge gjenstander i gulvet. De håper at Matt og Cassie kommer ned for å finne ut hva bråket skyldes.

Guttene står klare i bunnen av kjellertrappa med hver sin kniv i hånda, men ingenting skjer.

VENTET: Et bilde av kjelleren Brian og Torey ventet i. Bak bordet ser man sikringsskapet hvor guttene slo av hovedsikringen to ganger. Foto: Politiet

– Planen var å skremme dem, har Brian ifølge The Inquisitr forklart i etterkant.

Guttene bestemmer seg for å slå av hovedsikringen for å mørklegge huset.

Heller ikke dette gjør at paret kommer ned.

Ingenting går etter planen, og guttene begynner å småkrangle mens de slår på hovedsikringen samtidig som de prøver å finne ut av hva de skal gjøre.

Plutselig hører de knirkelyder ovenfra. De hører mumling og at Cassie sier at hun er redd.

Hun spør Matt om han kan overnatte i huset sammen med henne. Matt går til kjøkkenet for å ringe til moren sin.

– Cassie er mørkredd og vil ikke at jeg skal dra, sier han til moren.

Moren sier at Matt ikke får lov til å overnatte, men foreslår at hun kan hente dem begge slik at Cassie kan sove hos dem.

– Jeg må være her og passe på dyrene, svarer pliktoppfyllende Cassie.

GJEMMESTED: Kjelleren hvor Brian og Torey gjemte seg i før drapet. Foto: Politiet

Gir hverandre high five

Når Brian og Torey rundt klokken 22.30 hører at Matt roper «ha det!» til Cassie, gir de hverandre en high five.

Matt setter seg inn i morens bil, og ringer til Torey for å høre hvor han er. Kvelden er fortsatt ung, og han har lyst til å finne på noe.

Torey svarer, men han hvisker og sier at han er opptatt.

Matt antar at Torey og Brian fortsatt er på kinoen. Han har ingen anelse om at kameratene snart skal angripe kjæresten han akkurat forlot.

DREPT: Cassie Jo Stoddart ble bare 16 år gammel. Foto: Handout

Mens Matt og moren kjører ut på hovedveien, slår guttene av hovedsikringen igjen.

De håper at Cassie denne gangen kommer ned i kjelleren, men det våger hun ikke.

Hun er livredd, og legger seg i sofaen med et teppe over seg.

– Kom, vi går opp, hvisker Brian.

Lydløst går guttene opp kjellertrappa og inn i den mørke gangen.

Der ser de konturene av Cassie som ligger i sofaen.

Faller livløs om

Brian er gira, og åpner en skapdør i gangen. Så smeller han den igjen så hardt han kan.

Casssie skvetter til.

– Hallo? Hvem er det, roper hun mens hun reiser seg opp.

Guttene løper mot henne og kaster seg over sofaen. Cassie hyler og vrir seg unna, og løper skrikende ut i gangen.

– I'm gonna kick your asses, roper hun, trolig i den tro at noen bare tuller med henne.

Like bak henne kommer Brian og Torey med hver sin kniv. De sorte kostymene blafrer etter dem mens de stikker, stikker og stikker.

I flere minutter jager de Cassie rundt i det mørke huset mens de knivstikker henne 29 ganger.

Til slutt faller hun livløs om like ved yttergangen.

NOTATER: Dette brevet, hvor drapet ble beskrevet, ble funnet nedgravd etter at Brian viste politiet hvor alle bevis var gravd ned. Foto: Politiet

– Jeg skjelver

Guttene løper ut av huset mens de ler, og kaster seg inn i bilen. Der river de av seg maskene, tramper på gassen og tar opp kameraet.

På vei mot Black Rock Canyon for å sette fyr på alt som kan knyte dem til drapet, filmer de seg selv.

– Dude, jeg drepte Cassie! Vi kjørte akkurat fra huset hun var i. Dette er ikke en fuckings spøk, sier Brian i opptaket.

– Jeg skjelver, sier Torey.

Deretter prater de om at de må stikke og kjøpe kinobilletter, slik at de har et alibi.

DOKUMENTERTE ALT: En skjermdump fra ett av de mange opptakene Brian og Torey gjorde dagen før drapet. Foto: Politiet

Slår alarm

Lørdag 23. september prøver Matt flere ganger å ringe til Cassie, men han får ikke svar.

Det er først når Cassies onkel, tante og 13 år gamle niese kommer hjem fra helgeturen søndag kveld, at hun blir funnet.

Det er 13-åringen som går først inn i huset og finner Cassie livløs i en blodpøl.

Synet er så grufullt, at niesen senere får et sammenbrudd og forsøker å ta sitt eget liv.

– Det var drømmehuset vårt. Nå er det et rent mareritt. Vi gikk aldri inn i det huset igjen, sier Cassies onkel Frank Contreas til Idaho State Journal.

Glemte én viktig detalj

Mens Cassies familie blir tatt hånd om av helsepersonell, starter politiet etterforskningen.

Politiet er helt sikre på at Matt har vært involvert i drapet. Før de rekker å avhøre ham, ringer Cassies mor, Anna, til ham og hyler «hva har du gjort?!».

GRAVSTED: Cassie Jo Stoddarts gravsten på kirkegården i Pocatello. Foto: Handout

Det er slik han får vite at kjæresten er blitt drept.

Mellom all hulkingen klarer han i et avhør å fortelle at Brian og Torey var på besøk i huset på fredagskvelden.

Skal man tro det guttene sier i videoopptakene sine, har de ikke tatt høyde for at de kan bli tatt. De har jo avtalt å si at de var på kino, men de har ikke planlagt hva de skal si utover dette.

Når politiet tar kontakt, forteller de – som planlagt – at de var på kino fredag kveld.

– Vi skulle egentlig se en skrekkfilm, men kom for sent til den. Derfor så vi på «Pulse», sier Brian.

HANSKER: Dette var bare et par av eiendelene og gjenstandene som ble funnet nedgravd. Foto: Politiet

Klarer ikke å svare

Etterforskeren spør hvilke skuespillere som er med i «Pulse». Det kan ikke Brian svare på.

Han blir spurt om hva filmen handlet om. Han sier at han ikke har peiling.

TATT: Torey Adamcik på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

Etterforskeren vet godt at guttene er svært glade i film, og synes derfor at det er svært mistenkelige at Brian ikke har noe å si om filmen han så for bare noen dager siden.

Når ikke engang Torey klarer å svare på hva som skjedde i «Pulse», stiller etterforskerne guttene tøffere og tøffere spørsmål.

27. september, altså fem dager etter drapet, knekker Brian sammen.

Han innrømmer at han og Torey låste et par dører i huset for å skremme Cassie.

Så innrømmer han at han var der da Cassie døde. Han hevder at det var Torey som knivstakk henne til hun fant livløs ned på gulvet.

SKYLDIG: Brian Draper på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

I avhør nekter Torey for å ha drept venninnen, og skylder på Brian.

– Jeg bare var der, sier han.

Brian innrømmer at han og bestekameraten satte fyr på og gravde ned alt som kunne koble dem til drapet.

Han viser politiet stedet i Black Rock Canyon.

I en lyseblå søppelsekk finner politiet de svarte kostymene, maskene, tre kniver, en video og et halvveis oppbrent brev.

I brevet kan de tyde enkelte ord som vitner om at guttene planla drapet i detalj:

«... er alene hjemme stopp ved huset. Møter Torey. Vi dreper Cassie. Er alene hjemme huset. Brian jager henne. Drep henne. Hvis Cassie og Matt ... lag lyd, drep Matt».

Skremmer politiet

Når politiet spiller av videoen, får de frysninger. De får bekreftet hvordan Brian og Torey i detalj har planlagt drapet.

Det er ingen tvil om hvem som er gjerningsmennene, og guttene blir tiltalt for drap.

Det blir begjært én rettssak mot hver av guttene. De er mindreårige, men alvoret i saken gjør at de blir tiltalt som voksne.

ELDRE: Brian Draper i dokumentaren «Lost for Life» i 2013, hvor han prater om livet som innsatt på livstid. Foto: Fra dokumentaren

Så opp til skoleskytere

I rettssaken mot Brian, forteller han at han lenge har hatt Columbine High School-skyterne Eric Harris og Dylan Klebold som forbilder.

Klassekamerater vitner mot ham. Flere forteller at Brian var en einstøing som hadde vært forelsket i Cassie i mange år og som trodde at han levde i en film.

En bekjent sier at Brian var «helt besatt» av seriemordere.

I retten forklarer Brian at han føler seg som et utskudd, akkurat som Columbine-skyterne, og at hans eneste venn er Torey.

FORHATTE: Eric Harris og Dyland Klebold drepte 12 elever og en lærer før de til slutt begikk selvmord på Columbine High School. Foto: AP

31. mai 2007 starter rettssaken mot Torey. Han forteller at han var inspirert av alle «Skrik»-filmene.

Klassekameratene vitner og forteller at de er sikre på at også Torey var hemmelig forelsket i Cassie.

Ingen blir overrasket når 16-åringene i august blir dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse.

Guttene blir spurt om de ønsker å bli kjørt i separate biler til fengselet Idaho State Correction Institution i den lille byen Kuna.

De svarer at de har lyst til å dra dit sammen.

PÅ VEGGEN: «Hvil i fred, Cassie. Jeg er glad i deg,» skrev Brian Draper på veggen i fengselscellen sin etter å ha blitt dømt for drapet Foto: «Evigt ejes kun det tabte.»

«Vi er jo bare noen teite unger»

Bak rattet sitter sheriff K.G Fonnesbeck, som forteller AP at guttene ikke skjønte alvoret i det de hadde gjort.

Sittende i baksetet, spøker de og prøver å få sheriffen til å stanse bilen.

– De spurte meg et par ganger om jeg kunne slippe dem ut. «Vi er jo bare noen teite unger. Kan du slippe oss ut?», sier han.

LUFTEGÅRD: Et bilde av luftegården i Idaho State Correctional Institution i Kuna, Idaho. Foto: Rebecca Boone/AP

Han beskriver guttenes passiar i baksetet som en slags «gjenforening» hvor de skværer opp etter å ha beskyldt hverandre for å ha drept Cassie.

– I all hovedsak fortalte de hverandre at det ikke lenger var noe ondt blod mellom dem, sier sheriffen.

Videre forteller han at skravla gikk i baksetet, og at Brian og Torey pratet om alt ifra religion til drapet.

PIGGTRÅ OG HUNDER: Iløpet av 20 år har ingen klart å bryte seg ut av Idaho State Correctional Institution. Foto: Paul Hosefros/AP

Han sier at det først var da han kjørte av motorveien og fengselet kom til syne i horisonten, at det ble stille i baksetet og at guttene kanskje skjønte at dette ikke var en film.

– De ble nervøse. De de så luftegården, ble alt ekte, sier han.

Brian Draper og Torey Adamcik er nå 30 år gamle, og sitter fortsatt fengslet i Idaho State Correctional Institution. Begge har flere ganger forsøkt å gjenoppta saken for å få omgjort livstidsdommene, men de har fått avslag hver eneste gang.