42 nye smittetilfeller i Bergen

Siden onsdag er 41 nye personer blitt smittet med koronaviruset i Bergen. Kommunen sier videre at de har oppdaget en gammel test som var positiv, det vil si de har oppdaget 42 tilfeller siden onsdag.

Det bekreftet byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse torsdag.

Byrådslederen sier flere av dagens smittede er smittet av folk som ikke har overholdt karanteneplikten.

– Her må jeg være klinkende klar. Alle må overholde karantenen, understreket han under pressekonferansen.

Fra før ble det torsdag kjent at to ansatte i Helse Bergen har testet positivt for korona ved Haukelands testsenter.

Av totalt 13.200 ansatte i Helse Bergen er til sammen 19 tilsatte smittet og 162 er satt i karantene etter 1. september.

500 i karantene

Askøy kommune har satt i overkant av 500 personer i karantene, etter at det er oppsporet fem personer med koronasmitte der.

Kommunen har bedrevet smittesporing og på kort tid avdekket sju personer med koronasmitte, opplyser kommunen i en pressemelding. To av disse bodde i Bergen, resten på Askøy.

– Når vi får sju smittetilfeller på kort tid, så er det hektisk. Men jeg vil skryte av den innsatsen som legges ned, og at vi var ferdig med all smittesporing i går kveld, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg torsdag.

Kan redde NM

Bergen kommune åpner for at utendørsarrangement kan ha inntil 200 deltakere.



Det betyr at NM i friidrett 18.–20. september i Bergen trolig kan gjennomføres.

Friidretts-NM på Fana stadion skulle opprinnelig ha vært arrangert 19. – 21- juni. Koronapandemien gjorde at mesterskapet ble utsatt til september den gangen.

Nye tiltak

På grunn av økningen har Bergen innført en rekke nye tiltak. Disse tiltakene er strengere enn de nasjonale.

* Private samlinger reduseres fra dagens makstall på tjue til ti. Det vil si at det blir forbudt å bli mer enn ti personer på private samlinger.

* Offentlige arrangementer kan maksimalt ha 50 deltakere, ned fra 200 i dag.

* Restauranter og barer må føre liste over besøkende.

* Besøksrestriksjoner på sykehjem og helseinstitusjoner gjeninnføres.

* Studenter får utsatt praksisplass i kommunale tjenester.

I tillegg til disse tiltakene, som er forskriftsfestet med hjemmel i smittevernloven, innføres det en anbefaling om munnbind på kollektivtransport når det er trengsel.

Fraråder reiser

Alver og Kvinnherad kommuner fraråder reiser til Bergen på grunn av koronasituasjonen i kommunen . Fra før har sju vestlandskommuner gjort det samme.

– Vi oppfordrer alle som bor i Alver om å unngå unødvendige reiser til Bergen de neste ti dagene, sier ordførar Sara Hamre Sekkingstad i Alver til Avisa Nordhordland.