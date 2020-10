Sjefens hovedfokus: – Mitt ansvar er å vinne Nations League

Se Norge-Romania i Nations League søndag fra 17.00 på TV 2 og TV 2 Sumo!

Playoff-nedturen mot Serbia torsdag må glemmes så raskt som mulig i det norske laget, for nå venter to svært viktige Nations League-kamper de neste dagene.

Denne gangen er nemlig kun gruppeseier i Nations League godt nok om en skal bruke turneringen som en backup-mulighet for kvalifisering til VM i 2022.

Det er også Lars Lagerbäcks ambisjon, for svensken er tydelig på at det er viktigere for ham å vinne de resterende kampene enn å benytte høsten til å gi flere nye spillere muligheten.

– Man kan velge ulike strategier, men mitt ansvar og mitt mål er for det første at vi skal forsøke å vinne Nations League. Det vil være bra for oss i det norske landslaget å gjøre det. Det er det beste avtrykket vi kan komme med før en VM-kvalik, og innebærer også at man rykker opp en divisjon og skaffer oss enda mer erfaring fra det å møte de beste spillerne, sier landslagssjefen til TV 2.

Både Østerrike, Romania og Nord-Irland må legges bak oss på tabellen i gruppe 1 på nivå B om svensken skal lykkes i den ambisjonen, og igjen sikre en Nations League-fallskjerm før den ordinære VM-kvaliken starter etter jul. Det var gruppeseieren på nivå C i forrige Nations League-gruppespill høsten 2018 som gjorde at Norge denne uken hadde en sjanse til å gå til EM i 2021.

– Nå er det veldig jevnt takket være de andre resultatene, selv om vi forsømte en kamp mot Østerrike. Vinner vi våre kamper så vinner vi etter all sannsynlighet Nations League-gruppen. Det blir eventuelt et innbyrdes resultat mot Østerrike, så vi må slå dem med litt mer enn de slo oss med, svarer Lagerbäck på TV 2s spørsmål om å vurdere mulighetene for triumf også denne gang.

Norge tapte 1-2 hjemme for Østerrike i sin første kamp i Nations League i høst, men slo voldsomt tilbake og vant 5-1 over Nord-Irland i kamp nummer to.

Fakta: Norges Nations League-gruppe Romania, 4 poeng, 4-3 i målforskjell Østerrike, 3 poeng, 4-4 i målforskjell Norge, 3 poeng, 6-3 i målforskjell (bak på innbyrdes oppgjør) Nord-Irland, 1 poeng, 2-6 i målforskjell

Hersket forvirrelse før oppstarten

Forut for den forrige landslagsperioden i september, og kampene mot Østerrike og Nord-Irland, hersket det både tvil og forvirring om hva som faktisk var mulig gjennom Nations League denne høsten. TV 2 var selv blant dem som kommuniserte at to ekstraplasser i VM-playoffen skal tildeles de to best rangerte nasjonene totalt sett i Nations League som verken har kvalifisert seg direkte gjennom VM-kvaliken eller kommet inn i playoffen som gruppetoer.

En dobbeltsjekk med UEFA bekrefter imidlertid at det er det europeiske fotballforbundets offisielle ordlyd «It will involve the ten group runners-up plus the best two UEFA Nations League group winners (based on their overall UEFA Nations League rankings) who did not directly qualify or reach the play-offs» * som hele tiden har vært gjeldende.

Derfor må Norge vinne gruppen om de i det hele tatt skal ha muligheten til å kapre en «ekstrasjanse» denne gangen.

Suksess i turneringen er også ekstremt viktig for seedingen når nettopp VM-kvalifiseringsgruppene skal trekkes senere i år.

Åtte lag fikk ekstrasjanse til EM-plass uten å vinne Nations League-gruppe

Alle gruppevinnerne i neste års VM-kvalik går direkte til mesterskapet i Qatar, mens alle gruppetoerne går til playoff. De to siste plassene i playoffen skal altså uansett tildeles lag som har vunnet sine grupper i Nations League, i motsetning til i EM-kvaliken i fjor der man kunne få en slik ekstrasjanse ved å bli nummer to eller tre på sitt nivå så lenge man var på ett av de høyeste nivåene i Nations League høsten 2018.

Både Island (nummer tre og sist i sin gruppe på nivå A), Slovakia, Irland, Nord-Irland (alle nummer tre og sist i sine grupper på nivå B), Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania (alle nummer to i sine grupper på nivå C) fikk en ekstra EM-playoffsjanse på grunn av måten turneringen var organisert på sist.

Nå må man for Norges del altså vinne, og samtidig håpe på at alle de fire gruppevinnerne på nivå A - som uansett vil være en bedre gruppevinner enn dem på nivå B - allerede har sikret seg enten direkteplass eller playoff-plass. Samtidig må Norge sikre seg å bli blant de beste gruppevinnerne på nivå B.

* UEFA tar forbehold om at dette er UEFAs innstilling og at den fremdeles må godkjennes av FIFA, som arrangerer selve mesterskapet i 2022. UEFA er imidlertid selv ansvarlige for den delen av VM-kvaliken som sender nasjonene til mesterskapet.

Se bilde for eksempel her. (Kan zoomes inn på). I det tenkte eksempelet har lagene i de grønne rammene sikret VM-spill via kvalik, og lagene i de røde rammene sikret playoff. Dermed går de siste playoff-plassene - dem via Nations League - til lagene i blå rammer.

TENKT SCENARIO: Slik kan en eventuell fordeling av VM-playoffplasser bli. Foto: Skjermdump Wikipedia/UEFA

Norges kalender videre denne høsten, (alle kamper direkte på TV 2):

11. oktober, Norge - Romania, Nations League

14. oktober, Norge - Nord-Irland, Nations League

15. november, Romania - Norge, Nations League

18. november, Østerrike - Norge, Nations League

Fakta om seeding: Norge er for øyeblikket 25. beste europeiske nasjon på FIFA-rankingen (som avgjør seeding før VM-kvaliken trekkes i desember). Romania ligger på 20. plass, men det er kort vei opp. Norge er i øyeblikket 29 rankingpoeng bak rumenerne, og en seier i innbyrdes oppgjør i kveld vil mer enn halvere den avstanden. 20. plassen er svært viktig, for da kommer man i seedingpott 2 i stedet for 3 i den vanlige VM-kvaliken. Det kan være forskjellen på VM-plass og ikke-VM-plass til slutt. Lagene fra 1-10 havner i seedingpott 1.

Lagene fra 11-20 havner i seedingpott 2.

Lagene fra 21-30 havner i seedingpott 3. Østerrike er nummer 16, Romania 20, Nord-Irland 23. Det er realistisk at Norge kan passere både Romania og Nord-Irland om vi vinner Nations League-kampene våre.

