Siste rest av Moria brenner

LESVOS, HELLAS (TV 2): Et lite området som var uberørt av brannene i flyktningleieren står nå i flammer.

Rundt klokken 13.00 norsk tid oppsto det en ny brann i Moria.

– Det er tørt i området, så brannen sprer seg fort. Det som brenner nå er siste rest av teltene som ikke var blitt brent ned tidligere, forteller Sonja Skeistrand Sunde, TV 2s reporter i Moria.

Minutter etter at brannen oppsto var brannvesenet på vei til området hvor den nye brannen oppsto.

NEDBRENT: Det som var et provisorisk hjem i Moria er forsvunnet etter flammenes herjinger. Foto: Ole Ebbesen

Det siste lille området hadde noen titalls telt som ikke var blitt slukt av flammene som har herjet i Moria-leiren de to siste dagene.

Disse står nå i fare for å brenne ned i brannen som oppstod.

Meste gått opp i flammer

Morgentimene torsdag vendte noen av asylsøkerne tilbake til brannruinene for å lete etter det som måtte være igjen av eiendeler. Men ifølge greske myndigheter har det meste gått opp i flammer.

Ifølge myndighetene mistet rundt 3.500 asylsøkere tak over hodet i den første brannen som ble påtent tirsdag kveld, og onsdagens brann la mesteparten av det som sto igjen, i aske.

Blokkerte veien

Et døgn etter den første brannen inn til Moria-leiren er veiene fremdeles blokkert. Noen av politi, men også av andre lokale innbyggere.

Lastebilsjåfør Lambros insisterer overfor TV 2 at blokaden ikke er der for å hindre flyktningene og migrantene å ta seg ut av området.

– Vi står her kun for å hindre at Moria-leiren blir gjenoppbygget, sier Lambros.

– På høy tid

Moria besto foruten den overfylte hovedleiren, der det bodde over 4.000 asylsøkere, også av en stor teltleir med rundt 8.000 beboere i olivenlundene rundt hovedleiren. Også disse teltene var torsdag gått opp i flammer.

Hellas har i flere år tryglet andre europeiske land om å ta imot noen av asylsøkerne som har levd under uverdige forhold i Moria og andre leirer, men har i stor grad blitt møtt med en kald skulder.