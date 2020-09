Iversen er forsøkskanin for Johaug

Allroundlandslaget for herrer er nå samlet på «korona-leir» på Sjusjøen. Den kan bli en mal for resten av langrennslandslagene inn mot sesongstart.

Allroundlandslaget med løpere og støtteapparat bor tett sammen på en hytte, og trener som vanlig. Forutsetningen var at alle måtte vise til en negativ korona-test i forkant, og leve adskilt fra andre under samlingen.

Målet er at dette prøveprosjektet kan kopieres av de andre langrennslandslagene, med både kvinner allround og sprint for begge kjønn.

- Det som er forskjellen fra tidligere i år er at før har vi trent alle hardøktene en og en, mens med de tiltakene vi har gjort i forkant nå har mulighet til å trene sammen, forklarer landslagstrener Eirik Myhr Mossum til TV 2 på videosamtale, og legger til;

- Det fungerer veldig fint. Vi bor og trener tett, og det har sportslig vært mye å hente ut av det. Så jeg er veldig glad for at vi endelig nå kan gjøre det.

- Det har mye å si for kvaliteten

Allroundlandslaget er fulltallige, bortsett fra Sjur Røthe som skal være litt småpjusk.

Emil Iversen er veldig fornøyd med at de har fått på plass det som oppleves som en vanlig samling.

- Det er noen nye standarder på håndvask, men ellers føles det egentlig som normalt. Selv om det nesten føles litt unormalt i disse dager. Men det er jo ikke sånn at vi ligger og kliner, og henger over hverandre hele tiden, sier han og ler.

Iversen er klar på at han får et større treningsutbytte av å trene sammen.

- På trening har vi tettet noen meter, og jeg er jo veldig glad i å henge. Så for meg er det er stor fordel at det er lov til å ligge veldig tett, og jeg slipper å gå alene, sier han og fortsetter;

- At jeg har hatt noen å strekke meg etter hele tiden har vært en av mine suksesskriterier, så det har mye å si for kvaliteten at vi nå kan trene sammen. Særlig i harde, tøffe intervaller som vi skal begynne med nå. Da blir det litt skulder mot skulder, og jeg tror det er viktig å ha de duellene.

For når det nærmer seg midten av september begynner kalenderen å dra seg mot skisesong.

- Det var fem grader og regn da vi våknet i dag. Så det er vel et tegn på at høsten er i anmarsj. Nå høsten kommer skrur vi til litt på treningene, og trener enda litt hardere. Da er jeg veldig glad for at vi kan være litt tettere på hverandre, understreker Iversen.

Kan bli mal for andre lag

For mens dagene raser forbi innså Myhr Nossum at de måtte gjøre alt de kunne for å trene så normalt som mulig.

- Når det nå begynner å nærme seg vinteren er jeg nødt til å vri den sportslige knappen så langt det lar seg gjøre, så da var dette en måte å skru til litt på denne samlingen, sier Nossum, og legger til:

- Dette er et prøveprosjekt. Vi kan oppfattes som en liten kohort siden vi bor på ei hytte. Hvis vi bor på et hotell er det vanskeligere å gjennomføre det, men hvis dette blir en suksess kan det være at vi finner ut av at dette er måten å gjennomføre det på inn mot sesongen.

- Hvordan blir denne samlingen evaluert?

- Den blir evaluert på samme måte som andre samlinger, men forskjellen er at det også blir en evaluering rundt hvordan utøverne og støtteapparatet har taklet denne formen på samlingen. Også høyere opp i systemet. Om vi har klart det.

- Betyr det at dere har klart det hvis alle holder seg friske?

- Det er én måte å evaluere det på, sier Myhr Nossum før Iversen skyter inn;

- Hvis alle har korona neste helg har vi ikke lyktes.

Iversen innrømmer at det er utfordrende å forberede seg til en sesong som egentlig ingen vet hvordan blir seende ut.

- Det er jo litt vanskelig. Vi trener steinhardt hver dag, og da er man jo avhengig av å ha motivasjon og noe å se frem mot. For min del er jeg veldig trygg på at det blir VM, og i min situasjon er det nok. Hvis jeg har et VM å drømme om, og noen potensielle medaljer som en gulrot der fremme, så har jeg egentlig det jeg trenger, mener han.

Dersom VM går etter planen har han motivasjon i banken - hvis ikke kan sidene i treningsdagboka bli glisne.

- Så lenge den drømmen fortsatt er der er motivasjonen min på topp, men hvis VM ryker skal jeg innrømme at jeg får en motivasjonsknekk. Da må Eirik følge med i treningsdagboka, avslutter han mens han ser bort på treneren.