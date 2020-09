Bertheussen sa hun fikk panikk da hun ble pågrepet av politiet

Den 14. mars i 2019 er betjenter fra Politiets sikkerhetstjeneste på vei til daværende justisminister og hans samboer, Laila Anita Bertheussen, sin bolig på Oslo vest.

De har med seg en fersk kjennelse fra Oslo tingrett på at de skal ransake eiendommen. I tillegg har de muntlig pålegg om å pågripe deres øverste leder justisministerens samboer.

Det er på dette tidspunktet fire dager siden det brant i parets bil.

Panikkangst

Blant de som rykker ut denne dagen er Snorre Mortensen, politioverbetjent i PST. Han vitner i straffesaken mot Bertheussen i Oslo tingrett torsdag.

De ringer på døren, og etter kort tid åpner Laila Anita Bertheussen døren.

PST forklarer at det er en ny, stor utvikling i saken, og ber om å få komme inn.

Bertheussen svarer at hun ikke hadde avtale med politiet den dagen, men at de fikk komme inn i gangen.

– Jeg forklarte at vi skulle ransake hennes hjem, og at hun var siktet. Jeg leste kjennelsen fra Oslo tingrett om at hun var siktet, sier Mortensen.

Deretter blir Bertheussen helt stille, før hun ifølge Mortensen sier:

«Jeg kan ikke tro at dette virkelig skjer».



– Det virket som hun fikk en fysisk reaksjon. Vi prøvde å hjelpe henne, og ga henne noe å drikke. Hun forklarte at hun kunne få panikkangst, sier Mortensen til retten.

Deretter fikk hun presentert sine rettigheter, og hun ble tatt med inn på politihuset.



Nekter straffskyld

Torsdag er den tredje dagen i straffesaken mot Bertheussen.

Hun er tiltalt for gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler å ha gjennomført et angrep på demokratiet. Hun har helle tiden nektet straffskyld.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara er fornærmet i saken.