Én av disse er billigst på frukt og grønt

I seks måneder har TV 2 hjelper deg sjekket prisene på frukt og grønt hos Kiwi, Extra og Rema 1000. Etter til sammen 12 handleturer i hver butikk viser det seg at det kun skiller noen få kroner.

Slik er pristesten gjort: TV 2 hjelper deg har sjekket prisen på 18 frukt og grønnsaker.

Prissjekken ble gjennomført to ganger i måneden i løpet av seks måneder, totalt 12 ganger.

TV 2 hjelper deg har sjekket prisene fra mars til og med august 2020.

I hver butikk blir det billigste alternativet tilgjengelig registrert.

Det er registrert kilopris der det er naturlig og stykkpris der det er oppgitt.

TV 2 hjelper deg har sjekket prisene i de samme butikkene gjennom hele prisundersøkelsen.

Kiwi lover å være billigst

Kiwi reklamerer med at de skal være billigst med Kiwis prisløfte: «Vi gir oss aldri på pris».

TV 2 hjelper degs undersøkelse viser at Kiwi holder løftet sitt med en gjennomsnittspris på 561 kroner på 18 varer. Men det skiller bare ti kroner per handlekurv fra Kiwi på førsteplass til Rema 1000 på andreplass.

I TV 2 hjelper degs prissjekk er det ikke tatt hensyn til kundeprogram på frukt og grønt hos noen av kjedene.

– I tillegg har vi 15 prosent bonus på frukt og grønt, og det vil si at en Kiwi Pluss-kunde ville på disse 12 handleturene ha spart over 1000 kroner, bare på frukt og grønt, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.

Bruker prisjegere

Den lille prisforskjellen har en logisk forklaring, ifølge høyskolelektor ved institutt for markedsføring ved BI, Nina Vogt.

– De driver og observerer hverandre. De ser jo på hverandres produkter, og er det én som justerer prisene opp eller ned så følger de andre etter, sier Vogt.

Disse fruktene og grønnsakene er med i prissjekken: Agurk (stykkpris)

Appelsin (kilopris)

Banan (kilopris)

Blomkål (stykkpris)

Brokkoli (stykkpris)

Grønne druer, beger (stykkpris)

Gulrot (kilopris)

Ingefær (kilopris)

Isbergsalat (stykkpris)

Løk (kilopris)

Mango (stykkpris)

Purre (kilopris)

Pære (kilopris)

Rød paprika (kilopris)

Røde druer, beger (stykkpris)

Sitron (kilopris)

Sjampinjong (kilopris)

Stangselleri (kilopris)



Markedsføringseksperten etterlyser større konkurranse.

– Det hadde det vært bra for oss, for da hadde prisforskjellene vært annerledes. Men her følger de jo hverandre hele tiden, sier Vogt.

Mener det er avvik

Rema 1000, som har en gjennomsnittspris på 571 kroner, mener det er flere avvik i TV 2 hjelper degs prissjekk.

– I denne testen er prisen TV 2 har funnet i hylla høyere enn prisen i kassa på noen av produktene. Dette slår ut feil i denne pristesten, og kan skape unødvendig forvirring, sier PR-og kommunikasjonssjef i Rema 1000, Calle Hägg.

Ifølge Rema 1000 kan det altså være ulik pris i butikkhyllen og kassen. I TV 2 hjelper degs undersøkelse er det tatt utgangspunkt i hyllepris.

– Vi er kjent med problemet og installerer nå et nytt digitalt pricer-system, slik at kassa og hylla alltid skal oppdateres samtidig, sier Hägg.

Rema 1000 sier til TV 2 hjelper deg at de har funnet flere feilaktige priser i undersøkelsen, hvor kasseprisen er billigere enn oppgitt hyllepris. Rema 1000 har ikke svart på spørsmål om de har funnet motsatte eksempler, altså hvor kasseprisen er dyrere enn hylleprisen.

11 kroner skiller billigst og dyrest

Én krone bak Rema 1000 havner Extra med en gjennomsnittspris på 572 kroner. Ifølge kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, har Extra hatt en vekst på 25 prosent i salg av frukt og grønt så langt i år.

Resultatene: Gjennomsnittspris på 12 handlekurver: Kiwi: 561 kroner

561 kroner Rema 1000: 571 kroner

571 kroner Extra: 572 kroner

– Dette viser at kundene våre er opptatt av pris, kvalitet og stort utvalg. Selv om testen viser små forskjeller på pris, skal vi jobbe for å bli enda billigere for kundene våre, sier Kristiansen til TV 2 hjelper deg.