Tidligere i år fikk Ford en ny toppmodell i det norske markedet. Da kom nemlig helt nye Explorer til landet.

Og her snakker vi virkelig toppmodell. Explorer er SUV slik amerikanerne liker dem. Diger, med sju seter og massevis av plass. Bilen er over fem meter lang og to meter bred.

Lenge har biler som dette vært omtrent uselgelige i Norge, på grunn av motorer som har utløst mengder av avgift. Men da Explorer kom som ladbar hybrid, så importøren at det kunne være muligheter.

De ladbare hybridene kommer nemlig gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Her får vi rett og slett en ganske betydelig avgiftsrabatt. Startprisen er på 887.500 kroner. Den har helt tydelig mange norske kjøpere fått med seg.

42 kilometer på strøm

Explorer har på kort tid blitt et overraskende vanlig innslag på norske veier. Ja, responsen på bilen har også vært høyere enn det den norske Ford-importøren så for seg på forhånd:

– Interessen har rett og slett vært overveldende. Bare i løpet av de siste drøye tre månedene etter at vi fikk bilen til Norge, har vi registrert 333 solgte biler – noe vi synes er veldig bra til å være en bil i denne prisklassen. Det er tydelig at vi treffer godt med amerikanskinspirert SUV, 457 hestekrefter og V6-motor. Samtidig som bilen kan gå opptil 42 kilometer på ren elektrisitet, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

Stor SUV med 4x4 og mulighet for å gjøre unna småkjøringen på strøm, det er en attraktiv kombinasjon i det norske markedet.

Bare to utgaver

– Helt siden vi lanserte Explorer, har det vært et enormt engasjement rundt bilen. Det gjelder både hos forhandlere og i sosiale medier. Vi hadde også en liten Norgesturne med en tidlig modell i januar i år. Overalt møtte vi mange som var nysgjerrige på bilen. Ladbare SUV-er er generelt i vinden. Det merker vi svært godt, både med Explorer og vår nye Kuga ladbar hybrid, sier Anne Sønsteby.

Importøren har gått for et enkelt og oversiktlig modellutvalg på Explorer. Du får to alternativer: ST Line og Platinium. Det er små forskjeller mellom de to, men metallic lakk er standard på Platinum. For øvrig er begge modeller fullutstyrte, her er det ingen tilvalg, utenom ettermontert hengerfeste.

Ford kjører et enkelt modellutvalg på Explorer, her er "alt" inkludert i prisen.

Treffer bredt

Sammenlignet med premium-konkurrentene i klassen, mener Ford at Explorer har en prisfordel på 150.00-200.000 kroner. På disse må du nemlig regne med å betale svært mye for utstyret som er standard på Explorer.

– Hvem er den typiske «Explorer-kunden»?

– Dette er en bil vi selger like mye til kunder i 30-årene, som til dem godt over 60. Det er overraskende hvor bredt den treffer. Her er det både familier med tre småbarn som vil ha en ladbar hybrid med mye plass, gode kjøreegenskaper og sju seter – til eldre som vil ha en svær og tøff bil med mye utstyr. Det at du kan gjøre unna småkjøringen på ren elektrisitet er også noe som ofte trekkes frem. Dette er også en bil som det er svært populært å lease.

Med lengde på over fem meter, er Explorer en av de største nybilene i det norske markedet.

På tur med hestehenger

– Hvor viktig tror dere det er for kundene at bilen er ladbar?

– Det er viktig av flere grunner. Besparelsene ved å kunne gjøre unna all småkjøring i hverdagen elektrisk er noe stadig flere har tatt innover seg. Samtidig er det smart for mange familier med en bil som har mye plass og enkelt fungerer på langkjøring – uten behov for lading. Så er det naturligvis også et miljøaspekt her, ved at man får ned utslippene.

– Jeg kjørte den nylig selv tur-retur Kristiansand med hestehenger. Med en stor henger bak med to hester i, kjørte vi på litt i overkant av 0,8 l/mil. Det viser at du har godt utbytte av batteripakken også på langkjøring, pluss at batteriet lades opp underveis, ved regenerering, forteller Sønsteby.

Explorer har svært få direkte konkurrenter i det norske markedet, det nærmeste vi kommer er biler som Toyota Land Cruiser og Land Rover Defender. Men ingen av disse ladbare.

Konkurrentene er dyrere

Slik det norske bilmarkedet ser ut akkurat nå, har Explorer svært få direkte konkurrenter. Å sammenligne den med biler som Mercedes GLE, BMW X5 og Volvo XC90 blir egentlig ganske feil.

Slik sett er Toyota Land Cruiser og Land Rover Defender mer nærliggende. Også her har Explorer en betydelig prisfordel. Land Cruiser har startpris på 1.163.000 kroner, og den er ikke ladbar, her får du kun dieselmotor.

Splitter nye Land Rover Defender starter på sin side på 1.138.950 kroner. Også her er det snakk om dieselmotor. Over nyttår kommer også Defender som ladbar hybrid, men prisen på denne utgaven er ennå ikke klar.

