Temperatur i United-debatt: – Den statistikken kan du stappe et visst sted

Se hva TV 2s eksperter mener om Manchester United-forvaret over | Premier League-start lørdag fra klokken 12:30.

Etter en intens avslutning på forrige sesong klarte Ole Gunnar Solskjær å lede Manchester United til topp-fire-plassering. Faktisk endte rødtrøyene øverst av lagene som Liverpool og Manchester City tidlig ristet av seg i tittelkampen.

David de Gea og United-forsvaret var blant lagene som slapp inn færrest mål forrige sesong, med sine 36 baklengs. Kun tre mer enn Liverpool og et mer enn Manchester City.

Selv om Manchester Uniteds forsvar til stadighet har måtte tåle kritikk kunne de forrige sesong vise til knallsterke 36 innslupne mål på 38 kamper. Men TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener at de fortsatt kan bli bedre bakover på banen.

– Manchester United er nødt til å hente inn en ny midtstopper. En som er bedre enn Victor Lindelöf.

Med den påstanden møtte han sterk motstand fra kollega Erik Thorstvedt.

– Vi snakker alltid om de fantastiske angriperne som er i United, men styrken deres er i forsvaret.

En påstand som møtte stillhet blant de andre i Premier League-studioet.

– Gå inn og se da, se hva de leverer. Styrken til United er at de er gode i forsvar. Alle sutrer på Lindelöf, men de er jo gode i forsvar, og det har de vært lenge, sier Thorstvedt.

Mener United-forsvaret får for lite skryt

Det er ofte Marcus Rashford og Bruno Fernandes som trekkes opp av hatten når United får skryt. Men tallenes klare tale fra forrige sesong lyver ikke.

SKANDINAVIA: Svenske Victor Lindelöf har vært en av Solskjærs mest betrodde menn. Foto: Martin Rickett

– Manchester United hadde 0,9 i forventede mål mot seg per kamp. Noe som er på nivå med Manchester City og Liverpool. Mens de offensivt leverte 1,3 på statistikken forventede mål, noe som er på nivå med Southampton og Everton, sier Thorstvedt.

Stamsø-Møller tror statistikken hadde vært annerledes om man hadde delt sesongen i to, ettersom United leverte meget imponerende etter koronapausen.

– Denne sesongen til United er veldig delt i to, så det er mulig at det hadde sett helt annerledes ut om man hadde delt statistikken opp i de forskjellige perodene, kontrer Stamsø-Møller.

– Jeg føler at United-forsvaret får for lite kred, de er bedre enn sitt rykte, sier Thorstvedt.

Uenige om hvem som bør stå i mål

Kampen om keeperplassen til Manchester United var et annet tema som skapte het debatt i PL-studioet.

Etter et imponerende utlån til Sheffield United forrige sesong har Dean Henderson kommet tilbake til United, og har planer om å utfordre David de Gea for plassen bakerst på banen.

Tidligere Tottenhamp-keeper Erik Thorstvedt mente at Dean Henderson var bedre enn David de Gea forrige sesong, noe Stamsø-Møller var totalt uenig i.

– Var Henderson bedre enn de Gea i fjor?

– Ja, svarte Thorstvedt.

– Mye bedre? fulgte Stamsø-Møller opp med.

– Ja.

Noe Stamsø-Møller slet med å forstå.

– Jeg klarte ikke å se det. Jeg så at Henderson gjorde tabber, mens når David de Gea gjør en eller to feil, så blir det alltid pratet om.

– Henderson gjorde ikke mange tabber, brøt Thorstvedt inn, før han la til:

– Men et viktig poeng er at man slipper mye lettere unna når man står i mål for Sheffield United.

TV 2s ekspert Trevor Morley fulgte nøye med på hva som ble sagt i diskusjonen til de to kamphanene.

– Jeg tror at dersom De Gea gjør en feil i den første kampen, er det stor sannsynlighet for at Henderson kommer inn. Jeg synes De Gea har sluppet unne for lenge nå, var konklusjonen til Morley.

DUELL: David de Gea får tøff kamp om keeperplassen denne sesongen. Foto: Oli Scarff

– Du kan stappe den statistikken et visst sted

Også anker Jon Hartvig Børrestad involverte seg i diskusjonen som utspant seg i studioet. Han pekte på at De Gea topper statistikken for tabber som har ført til mål de to siste sesongene.

– Vet du hvor du skal ta den statistikken? Du kan stappe den et visst sted. Det er den verste statistikken som finnes, den er null verdt. Skal det sitte en person i London og avgjøre hva som er en tabbe eller personlig feil? raste Thorstvedt.