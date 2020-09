Maserati er et navn som klinger uvanlig bra i ørene til mange bilinteresserte. Det er et navn du gjerne forventer å høre i samme åndedrag som Rolex, Gucci, Armani og Burberry. Det oser luksus og har skyhøy kred blant bilentusiaster.

Den italienske bilprodusenten har aldri vært stor i Norge. Men den har de siste årene hatt en egen importør – Autoxo Sport – på Billingstad, utenfor Oslo.

Dessuten har merket blitt satt mer på kartet gjennom lanseringen av deres første SUV, Levante. Det skal også komme en mildhybrid-variant av sedanen Ghibli, som vil være litt mer tilpasset norske avgifter.

Onsdag var det imidlertid klart avduking av en helt annen type bil. Autoxo Sport hadde samlet en bunke med kunder for å overvære lanseringen av Maseratis nye superbil MC20. Den kan bli høyaktuell for pengesterke bilentusiaster i Norge.

Les vår test av Maseratis SUV, Levante, her

Første punkt i en superbil-oppskrift: Dørene skal selvsagt vippes oppover!

Kjent oppskrift

MC20 tar utgangspunkt i en velkjent og populært oppskrift: To seter, bakhjulsdrift, lav vekt, lavt tyngdepunkt – og kraftig motor. Ja, også dører som vipper oppover, bare for å utelate all tvil om at dette er en skikkelig superbil.

Motoren er en 3-liters twin turbo V6-maskin på 621 hk / 729 Nm dreiemoment. Motoren er egenutviklet av Maserati, så her er det ikke tatt noen snarveier.

Med den som kraftkilde klarer nykommeren 0-100 km/t på 2,9 sekunder. Toppfarten blir 323 km/t.

Italiensk luksus-SUV snart utsolgt i Norge

Lyktene har Maserati-look – og diffusoren er av karbon.

Mye karbon

Rosinen i denne brennhete pølsa, sett med norske øyne i alle fall, er at det kommer en elektrisk utgave. Maserati røper at el-utgaven av MC20 sågar blir enda raskere enn V6-modellen.

Uten å komme med detaljer om størrelsen på elmotoren eller batteripakken – lover de 0-100 km/t på bare 2,8 sekunder. Toppfarten skal bli 310 km/t.

Rekkevidden blir oppgitt til 323 kilometer.

De skal friste oss med italiensk luksus

En bunke kunder var samlet hos Autoxo Sport, den norske importøren av Maserati, for å følge avdukingen av MC20.

Priser

Dette er naturligvis gode nyheter for den norske importøren. MC20 med V6-motor vil trolig få en startpris på drøyt 2 millioner kroner, før du legger til moms og avgifter.

Den elektriske varianten slipper det siste. Men hva prisen blir på den elektriske utgaven, har ikke Maserati sagt noe om ennå.

For øvrig kommer det også en Spyder-utgave av MC20. Det betyr cabriolet.

Endelig, nå blir også denne mer aktuell i Norge

Slik ser det ut innvendig. Her er det mye karbon og skinn.

Sender mail til eieren

MC20 får et helt nytt infotainmentsystem som er tilgjengelig via en 10,3" skjerm på dashbordet. I kombinasjon med en App, vil du blant annet få tilgang til informasjon om service og bilens tilstand. Bilen vil sågar sende eieren en mail en gang i måneden – med litt informasjon. Kanskje også en påminnelse om at den ønsker seg en luftetur, av og til.

Digitale instrumenter er selvsagt på plass – også disse er 10,3 tommer.

Interiøret ellers er preget av at dette er en superbil. Det er ikke overdådig luksus – men karbon og det høyst nødvendige.

Maserati: Sjelden luksusbil - nå til en fjerdedel av nypris

Det var nok mange av de frammøtte som lot seg friste av den kommende superbilen.

Produksjonen snart

Utvendig er det myke og elegante linjer som gjelder. MC20 er ikke full av detaljer og overdådige spoilere – men har likevel et utseende som oser superbil og Maserati lang vei. Noe av det viktigste har vært å redusere luftmotstanden. Over 2.000 timer ble tilbragt i vindtunnel.

Navnet på de ulike lakkalternativene levner heller ingen tvil om at dette er en italiensk superbil: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma, og Grigio Mistero.

Produksjonen er planlagt å start mot slutten av året, men alt nå er det åpnet opp for bestillinger.

Video: Se Maseratis SUV utfolde seg her:

Fant gammel skjønnhet i uthuset