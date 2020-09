Forrige uke hadde den verdenspremiere i Tsjekkia. Nå er det aller første eksemplaret av Skoda Enyaq allerede på plass i Norge.

Det er riktignok snakk om en førproduksjonsmodell – og det er nøyaktig samme bil som ble vist under lanseringen forrige uke.

Norge er i kjent stil et viktig og prioritert marked for en ny elbil, derfor skal den også på en aldri så liten Norgesturne de neste tre ukene.

Men aller først har et knippe norske journalister fått se bilen – for første gang på norsk jord.

Stor økning i antall reservasjoner

– Dette er en stor dag for oss, og noe vi har gledet oss til i lang tid. Vi skulle gjerne vært på verdenspremieren i Praha forrige uke, men slik situasjonen er, ble ikke det noe av. Derfor er vi naturligvis ekstra glade for å kunne vise frem bilen i Norge, så kort tid etter premieren, forteller Morten Moum, kommunikasjonssjef for Skoda i Norge.

Bak munnbindet skjuler det seg et stort Skoda-glis, hos kommunikasjonssjef Morten Moum.

Til Broom bekrefter han at de første kundeleveringene vil skje i starten av 2021, og at bilen som vises frem i dag skal innom samtlige Skoda-forhandlere de tre neste ukene.

– Hvordan har responsen vært etter at de offisielle bildene ble sluppet?

– Veldig bra! Vi har sett en betydelig økning i antall reservasjoner, kort tid etter lanseringen, forteller Moum, med et stort smil bak munnbindet.

Denne bilen kommer til å bli et vanlig syn på norske veier fra og med neste år.

Er lovet mange biler

Den norske Skoda-importøren vil ikke si nøyaktig hvor mange som har reservert nykommeren, men det skal være snakk om flere tusen.

Til Broom bekrefter imidlertid Morten Moum at de er lovet mange biler til landet, og at produksjonen vil bli høy.

– Blir Enyaq en av Norges mest solgte biler neste år?

– Ja, det tror vi, sier han.

Som om ikke grillen er lite diskré i seg selv...

Fra 348.520 kroner

Nye Enyaq har mange egenskaper som vil appellere godt til elbil-lystne nordmenn. Ikke bare er det en elektrisk SUV. Men i kjent Skoda-stil tilbys det god plass, mulighet for 4x4, hengerfeste og en rekkevidde opptil 510 kilometer.

Medieskjermen er på 13 tommer.

Enyaq lanseres i fire ulike versjoner fra start. Den billigste versjonen heter iV 50. Det er en bakhjulstrekker, med en rekkevidde på inntil 340 kilometer. Startprisen er 348.520 kroner.

Toppmodellen, iV 80X, med 82 kWt batteripakke, firehjulsdrift og en rekkevidde på 460 kilometer, starter på 478.520 kroner.

Ønsker du lengst rekkevidde, må du gå for bilen uten firehjulsdrift. Da heter den bare iV 80 og koster fra 449.520 kroner.

Med en startpris på rett under 350.000 kroner blir nye Skoda Enyaq faktisk billigere enn konsernbror VW ID.3, som er en adskillig mindre bil. ID.3 starter på 351.900 kroner. Da får du riktignok litt mer rekkevidde, 420 kilometer, mot 340 på rimeligste Enyaq.

Enyaq blir den første Skoda-modellen som er utstyrt med head-up display som projiserer informasjonen på to ulike områder.

Kommer som coupé

I motsetning til konseptbilen som først ble vist, blir Enyaq i første omgang kun tilgjengelig med et vanlig SUV-karosseri. Sett fra siden og bak, skiller det derfor litt på konseptet og den ferdige produksjonsmodellen.

Det er kanskje en liten skuffelse for noen, da bilen ikke får samme særpreg og sportslig appell som den ville gjort med fallende taklinje.

Den gode nyheten er imidlertid at Skoda lanserer en coupé-versjon i løpet av 2021.

Sett forfra er nykommeren omtrent identisk med konseptet. Her skal Skoda ha skryt for at det meste er videreført på den endelige produksjonsmodellen.

Samtlige utgaver av Enyaq skal ha omfattende utvalg av standardutstyr. Det inkluderer blant annet tosoners klimaanlegg, multifunksjons lærratt, nøkkelfri start i form av «KESSY GO», DAB-radio, «Smartlink»-teknologi.

Stort løft på innsiden

Også på innsiden følger Skoda opp, og serverer noe vi aldri har sett maken til i en Skoda-modell.

Skoda tar smittevern på alvor. Før vi fikk slippe inn i lokalene ble en egen helseerklæring signert. Munnbind hører også med.

Førsteinntrykket er at dette er langt mer påkostet ut enn det vi er vant med fra det tsjekkiske merket.

Grunntrekkene er nært opptil konseptversjonen, og det er tydelig at Skoda mener alvor på design. Selv sier de at bilen er inspirert av stuer, eller en lounge, slik at du skal føle deg «hjemme».

Interiøret fremstår oversiktlig, med den store medieskjermen i midten som dominerer. Via 13-tommeren styrer du alle de viktigste funksjonene. Dette infotainmentsystemet er helt nytt og debuterer i Enyaq. Vi får dessverre ikke anledning til å teste det, men av det vi har fått se, lover det godt.

Av andre nyheter kan vi nevne at Enyaq får et helt nytt head-up display, med flere nye funksjoner, samt tale- og bevegelseskontroll.

