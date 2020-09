Norske Patricks rørende avskjed til moren gikk viralt i 2015 - slik går det nå

GOD KVELD NORGE (TV 2): Patrick Jørgensen (28) mistet moren sin til kreft i 2014. Det ble et vendepunkt for rapperen.

Patrick Jørgensen (28) ble kjent over natten etter sin rørende opptreden på «Norske Talenter» i 2015.

På scenen rappet bergenseren et sterkt brev til sin avdøde mor, som nylig hadde mistet livet til uhelbredelig kreft.

– Sangen handler om min mor, som jeg var uheldig å miste i høst. Jeg fikk vist den til henne fire dager før hun døde, så av den grunn er den litt spesiell, fortalte 23-åringen fra scenen, minutter før dommer Linn Skåber ikke så annet å gjøre enn å trykke på gullknappen som sendte han direkte til semifinalen og en andreplass i talentkonkurransen.

Gikk viralt

Seks år har gått siden livet til Jørgensen tok et stort vendepunkt, på mange måter.

Videoen med framføringen av «Million Questions» spredte seg lynraskt over hele verden. Sangen har fått et titalls millioner visninger, og bare på Facebook-siden «Got Talent Global» alene, har over 30 millioner sett opptredenen.

– Det er helt fantastisk at jeg har klart å nå ut til så mange mennesker. Jeg er veldig takknemlig for både responsen jeg har fått og mulighetene det har gitt meg i ettertid, forteller han til God kveld Norge.

SAMMENLIGNET MED STJERNE: Dommerne sammenlignet bergenseren med den verdenskjente rapperen Eminem. Foto: Mats Neset

– Veien videre var udefinert

Etter suksessen på «Norske Talenter» følte det unge talentet en viss tomhet i tiden som fulgte.

– Veien videre var udefinert, og hvilken person jeg ville være og verdier jeg ville fronte, sier Jørgensen.

Han reiste blant annet til Los Angeles for å lage et nytt album, men det gikk ikke helt slik han ville.

- Albumet har fått nærmere 4,5 millioner streams. I norsk sammenheng vil noen betegne det som en suksess, men jeg må være ærlig med meg selv og si at jeg hadde håpet og kunne sett det bli mye større enn det ble, fortsetter han.

Artisten forteller at det har vært mange nei på veien. På et tidspunkt sendte han inn et låtbidrag til norske Melodi Grand Prix, men fikk avslag.

– Jeg la mye tid og energi i å gjøre det. Følte jeg hadde en låt med et budskap Norge kunne stå bak, og det hadde vært en ære å representere Norge. Men motgang treffer man alltid, det handler om hvordan man håndterer det.

– Et veldig rørende møte

Det store pågangsmotet har gjort at Jørgensen i dag kan leve av musikken han lager.

– Vi har fått det til så langt. Det er det jeg har drevet med fulltid de siste seks årene, og det har definitivt vært en reise jeg ikke ville vært foruten, forteller han.

I dag kommer han ut med en ny låt, kalt «Child Of The World».

– Den handler om aksept og forståelse for at vi alle er forskjellige, men at vi alle er mennesker, forklarer Jørgensen.

De siste årene har han valgt å bli engasjert på mange forskjellige arenaer, i forsøk på å skape en forandring og være en positiv rolle i andre sitt liv.

– Låten er inspirert fra et diplomatisk engasjement jeg har vært innblandet i. Jeg fikk muligheten til å besøke en flyktningsleir i Albania, og det gjorde inntrykk på meg. Så jeg ville finne en måte å bidra på, forteller han.

Der ble han fortalt historier som satte ting i perspektiv.

– Alt fra at de har vært i fangenskap, til at de har mistet alle familiemedlemmer, eller har blitt skutt. Jeg traff blinde mennesker, folk uten armer og bein. Det varet veldig rørende møte, fortsetter han.

Engasjert i kreftforeningen

Tiden etter at moren gikk bort husker 28-åringen som ganske tung og utmattende.

– Det har gått fint, men det er jo stunder og øyeblikk der jeg minnes om det og kjenner at det er et savn. Men det var såpass vondt mot slutten, at jeg var ganske lettet over at hun slapp å ha det vondt lenger, sier han.

Rapperen forteller at det er lenge siden han har skrevet et fullt konsept som handler om moren, men at han gjerne prøver å belyse tunge ting gjennom musikken.

– Det har gjort meg mer forståelsesfull mot andre sine situasjoner. At jeg selv har stått i en sånn situasjon, gjør det lettere for meg å forstå hvordan andre opplever tunge ting, forklarer Jørgensen.

Opplevelsen har også gjort han veldig engasjert i Kreftforeningen de siste fem årene.

– Jeg har nok bidratt i 45 forskjellige arrangement. Frivillig og ting og tang. Det er veldig givende, både å minnes min mor og hjelpe folk som går gjennom en tilsvarende situasjon, forteller han.

