Rasch om konkurrenten: – De har kjørt unødvendig fort

Jumbo-Visma har vist styrke i Tour de France så langt, og det er kaptein Primoz Roglic som har kjørt seg inn i den gule ledertrøyen.

Roglic leder Touren 21 sekunder foran Egen Bernal før Tour-rytterne går inn i fjellene igjen, men Team Ineos Grenadiers' sportsdirektør Gabriel Rasch liker faktisk det han har sett av sitt lags hardeste konkurrenter.

– Så langt har Jumbo-Visma kjørt sånn som vi hadde håpet på: Altfor fort og altfor sterkt i fjellene, og egentlig kvittet seg med sammenlagtfavoritter og laget luker til mange flere av dem, deriblant deres egen, Tom Dumoulin. Vi ønsker et hardest mulig løp. Det er måten vi kan vinne Touren på, sier norske Gabriel Rasch i TV 2-podkasten «Sykkelpodden».

– Du sier at de har vært nyttige idioter for dere? spør Sykkelpodden-programleder og TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Ja, jeg synes de har kjørt unødvendig fort i fjellene. Det har vært veldig fint for oss.

Peker ut nøkkeletapper

Rasch mener Bernal ser bra ut.

– Jeg krysser fingrene for det (at han er i slag), eller at noen andre har dårlige dager. Man trenger ikke å være så mye bedre, så lenge de andre ikke har en like god dag og faller av, mener Rasch.

Gabriel Rasch peker ut to nøkkeletapper de neste dagene.

– Puy Mary-etappen (fredag) er vanvittig hard og sinssykt hard å kontrollere for lagets om leder. En veldig hard etappe. Så er det Grand Colombier søndag som er én av etappene vi ser mot, sier han.

Russisk hjelper er tilbake

Etter velten på den første etappen i Nice har Pavel Sivakov slitt, men nå kan russeren spille en større rolle for Team Ineos Grenadiers.

– Etter hviledagen følte han seg mye bedre, og han er litt tilbake der han var før velten, så det går rette veien både for han og Andrey Amador, sier Rasch.

Det er første gang «Gabba» er med i Tour de France-sirkuset.

– Så langt har det gått greit. Jeg får veldig mye god hjelp til å fokusere mer på løpet enn jeg har gjort i noe annet løp. Jeg har kun prestasjon å fokusere på, så jeg får mer tid til det. Jeg kan legge andre ting til side, for jeg vet at andre tar seg av det, sier Rasch.