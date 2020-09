Tvinges til å legge ned asylmottak: – Et paradoks når vi ser hva som skjer i Moria

– Man skulle jo helst ønsket at vi ikke trengte å ha den jobben vi har, men sånn er det ikke. Det er mange asylsøkere – de kommer bare ikke hit, sier Are Skanche Andreassen, daglig leder ved asylmottaket Tverlandet i Bodø.

Han viser oss rundt på tomta.

Tomme korridorer. Tomme soverom.

Slik er det mange steder. I Norge finnes det over 4000 tomme sengeplasser, som egentlig er forbeholdt flyktninger som kommunene har vedtatt å bosette.

80 av dem står på rekke og rad på Tverlandet mottak.

– Tak over hodet og en seng å sove i. De livsnødvendige tingene kan vi tilby umiddelbart, sier lederen.

ET PARADOKS: Daglig leder ved mottaket, Are Skanche Andreassen, mener det er paradoksalt at de må legge ned Tverlandet. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Legges ned

Dette mottaket har kontrakt på 190 sengeplasser. I dag er 110 okkupert.

Men nå går det mot slutten for Tverlandet, som har vært i drift siden 2008. 14. desember legges det ned fordi det kommer for få asylsøkere.

– Det skjer etter 12 års drift. Da er vi ferdig og alle ansatte mister jobben. Det er jo et paradoks, sier Skanche Andreassen.

Han viser til at nedleggelsen skjer samtidig som Europa flommer over av mennesker på flukt.

TOMME BRAKKER: Det er ikke mye som skjer på Tverlandet mottak i Bodø. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Jevnet med jorden

Den mye omtalte leiren Moria på Lesvos i Hellas har huset i underkant av 13.000 asylsøkere, frem til den voldsomme brannen natt til onsdag.

Nå er Moria nærmest jevnet med jorden, og den skal ikke bygges opp igjen.

– Leiren er fullstendig ødelagt, med det resultat at tusenvis av mennesker er hjemløse, sier den greske migrasjonsministeren Notis Mitrakis.

ØDELAGT: Leiren Moria i Hellas kommer ikke til å bli bygget opp på ny, etter den store brannen. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

400 enslige mindreårige har nå blitt overført til en leir på det greske fastlandet.

Resten skal innkvarteres i en ferje, to marinefartøy og i rundt 3500 telt.

Saken har skapt sterke reaksjoner over hele verden.

#50erikkenok

Også i Norge er engasjementet stort.

Onsdag gjorde statsminister Erna Solberg (H) det kjent at Norge henter 50 asylsøkere fra Moria.

Mange mener det er alt for lite, og emneknaggen #50erikkenok har blitt populær i sosiale medier.

Kommuner og byer over hele landet sier de kan ta imot 50 alene, og kommunikasjonsdirektør i Norge Røde Kors, Øistein Mjærum, er en av mange som kaller tallet «pinlig».

Skanche Andreassen stemmer i.

– Det er forsvinnelig lite. Det er nesten ikke til å tro at diskusjonen handler om 50 personer, sier han, og fortsetter:

– Nærmeste nabo hadde ikke en gang lagt merke til om det hadde kommet 50 hit til oss.

Mange ledige senger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet norske kommuner om å bosette 5120 flyktninger i år.

Kommunene har vedtatt å bosette 4911.

Tall fra slutten av juni viser at den faktiske bosetningen er på 816 så langt i år.

Det vil si at 4095 plasser står ledige, ifølge IMDi.

Til sammenligning ble rett under 5000 bosatt i fjor og i forfjor. Året før, i 2017, ble over 11.000 flyktninger bosatt i Norge.

– En symbolsak

Det står altså ikke på kapasiteten.

Det handler om at regjeringen og flertallet på Stortinget ikke ønsker å ta imot så mange, forklarer Aslak Eriksrud, politisk kommentator i TV 2.

– Dette har blitt en symbolsak. 50 asylsøkere er et veldig lite tall, sammenlignet med de 3000 kvoteflyktningene Norge har vedtatt at vi skal ta imot allerede i år, sier han.

I år ligger Norge an til å ta imot omtrent 2000 flyktninger, sier Eriksrud.

– Vi har sånn sett et potensial til å ta imot flere, men dette må også leses i bilde av at dette er en del av en felles Europeisk relokaliseringsavtale, hvor Norges andel, sammenlignet med andre Europeiske land, slettes ikke er så verst.

Delte meninger

Det er ulike synspunkter om hva Norge burde gjøre, blant dem TV 2 treffer på gata på torsdag.

– Det er fornuftig å ta 50, sier Thor Ove Carlsen.

HOLDER: Thor Ove Carlsen mener 50 asylsøkere fra Moria holder lenge. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Han mener det holder.

– De skal ha oppfølging her. Det viser seg gang på at gang at de som blir tatt inn, ikke blir fulgt opp. De må ha noe å gå til. Arbeid, hus og hjem, sier han.

Erling Forfang kaller heller tallet tragisk.

– Man burde være mye mer raus, solidarisk og hjelpsom i sånne situasjoner. Her står vi i Norge, et rikt land, og ser på. Så sier vi 50? Det går ikke an, sier han.

Han får støtte av Else Åstein Dahle.

– Gå og hent dem. Og hent flere enn 50, sier hun.

TRAGISK: Mens Erling Forfang mener Norge burde hente langt flere. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Kunne lagt på to nuller

På asylmottaket i Bodø håper den daglige lederen at regjeringen vil åpne for å slippe inn flere fra Moria.

– Jeg tenker man lett kunne lagt på to nuller etter 50. 5000 personer tror jeg Norge og asylmottakene kunne tatt imot på ganske kort tid, sier Skanche Andreassen.

Han synes det er trist å miste jobben, etter at Bodø har bygget opp mye kompetanse på integrering. Frem til nå har kommunen vært en såkalt integreringskommune.

– Det var et satsingsområde for regjeringen at asylsøkere som hadde stor sannsynlighet for å få opphold, skulle integreres så fort som mulig i lokalsamfunnet. Nå legges det tilbudet ned, sier han.

– Hvor fort kunne du fylt opp dette mottaket?

– Ganske fort. Mange i morgen. De fleste i løpet av en uke.