Ekspertene om Guardiolas City-prosjekt: - Han driver med hjernevasking

Der Liverpool feide over all motsand og vant ligaen suverent forrige sesong, endte til slutt Pep Guardiolas City-prosjekt opp som en like klar toer. De himmelblå endte 18 poeng bak Klopps disipler, men samtidig 15 poeng foran byrival Manchester United på tredje.

TV 2s panel er delt i synet på om City klarer å tette gapet opp denne sesongen.

- Man elsker fortsatt å se City spille fotball, men de mangler en ledertype bak der. Kevin De Bruyne hadde en fantastisk sesong, men de har utfordringer, sier tidligere City-spiller Trevor Morley i TV 2s nedtelling til Premier League-start på lørdag.

Erik Thorstvedt mener klubben bærer på en mental utfordring.

- City hadde altfor mange personlige feil forrige sesong. Det var altfor mye rør. Slapp de inn ett mål, så kom det fort ett til. De var rett og slett for svake mentalt, sier Thorstvedt.

Defensivt har klubben i sommer valgt å hente Bournemouth-stopper Nathan Aké (25) for å lappe sammen et forsvar som slapp inn for mange mål forrige sesong.

Ekspertene stiller seg tvilende til om nederlenderen er mannen som i tilstrekkelig grad skal løse Pep Guardiolas defensive utfordringer i 20/21-sesongen.

- Aké er helt ok, han, men ingen superstjerne. Da må de andre rundt ham ha vært sabla dårlige i Bournemouth. Men City har jo gjennomanalysert dette. De har sett noe. De må ha sett at han kan spille godt sammen med Aymeric Laporte. De trenger virkelig å drille et midtstopperpar. John Stones er åpenbart helt ute i kulden. Nicolás Otamendi er for dårlig. Eric Garcia er på vei bort og for dårlig. Men er det nok? spør den tidligere Premier League-muren.

Og får støtte av kollega Simen Stamsø-Møller

- Den største problemposisjonen - kanskje noe for lag i Europa - blir fylt av Nathan Aké. Det syns jeg forteller at gode, ordentlige verdensklassestoppere ikke vokser på trær. Han er god, han er en fighter, men jeg er ikke 100 prosent sikkert på at det blir vellykket. Han burde kanskje vært en nummer tre-stopper, som kunne klatre til en toer, men jeg tror ikke det løser i nærheten av det Liverpool løste da Van Dijk ble hentet, sier Stamsø-Møller.

Han er heller ikke sikker på at et eventuelt kjøp av Napolis Kalidou Koulibaly vil styrke City nok bakerst.

- For et par år siden hadde jeg vært mer trygg på ham. Timingen hadde vært bedre da. Han hadde to enorme sesonger, men er ikke i ypperste verdensklasse. De hadde vært bedre enn med Aké, et hakk opp, men jeg klarer ikke være skråsikker på Koulibaly heller. Han spilte på et bedre Napoli-lag da han var på sitt beste, og ville sikkert funke bedre i City enn nå i Napoli, men da tenker jeg at det begynner å bli mange som er venstrebeinte stoppere i City. Jeg trodde Pep ville ha en av hver, en som spiller med venstre og en med høyre. Ake er vel også venstrebeint, sier Stamsø-Møller.

- Pep Guardiola vil ha spillende stoppere, men man trenger også noen som er solide og som er lagledere. Virgil Van Dijk er det for Liverpool. Til og med Harry Maguire er det til en viss grad for United. Laporte er god, men han er ikke laglederen de hadde i Vincent Kompany. Aké er gamling når han koster så mye penger, mener Trevor Morley.

Stamsø-Møller tror City kan ha et kulturproblem som avhenger veldig av hvordan Pep Guardiola klarer å motivere troppen videre.

- Svaret på alt det vi lurer på her, det ligger i garderoben. Et sted vi ikke kommer til. De har hatt Joe Hart, Vincent Kompany, Fernandinho er der fortsatt, David Silva er ute. Ledere. Hvor mye har disse å si for prestasjonene til City når det butter litt? Jeg kan være enig i at de egentlig er egentlig det beste laget, men når flere spillere ikke har dagen, eller Peps plan ikke fungerer, så har de for lett til å klappe sammen, sier den tidligere spissen.

Erik Thorstvedt er enig.

- Det er Pep som er den store premissleverandøren her. Han har møtt veggen før og tatt flere pauser. Nå har han vært lenge i City sammenhengende. Spillerne har vært der lenge. Han er intens, Pep. Du slites litt ned, litt som Spurs under Pochettino. De krever så mye fysisk om mentalt.

- Er det nesten hjernevasking? skyter Simen Stamsø-Møller inn.

Thorstvedt nektes å plassere City som ligamestre

- Ja, det er hjernevasking. Man gisper til slutt litt etter luft. Spørsmålet er - etter å ha ligget nede med kun et ligacupgull forrige sesong- kan han igjen ta dem i nakken og dra dem opp igjen? sier Thorstvedt.

Fremover har fjorårets suverene tabelltoer hentet Ferrán Torres (20) fra Valencia.

- Han kan bli skikkelig bra på sikt. Han har ikke samme toppnivå som Leroy Sané (solgt til Bayern Munchen, red.anm). Han er mer en smart signering og fikk ham på billigsalg. Jeg er mer bekymret for at de ikke fikk mer ut av Sané. Han kan være en Gullballen-vinner fremover, sier Stamsø-Møller.

- De må snart se på spissplassen sin også. Gabriel Jesus får for lite kred, men han bommer fortsatt mye også. Angrepsspillet deres trenger vi imidlertid ikke å lure på. De scorer veldig mange mål. Problemet deres ligger andre steder, sier Thorstvedt.

På ett punkt er de to imidlertid rykende uenige. Der Stamsø-Møller tror Liverpool forsvarer trofeet, tror Thorstvedt at City igjen vipper Liverpool av tronen.

- Vi kan trygt slå fast at Liverpool blir litt dårligere denne sesongen. Om de blir bedre for tredje år på rad vil være utenomjordisk. Det tror jeg ikke de klarer. Jeg tror City tar litt flere poeng, men gapet er jo veldig stort.

- Det er dette som gjør dette til verdens vanskeligste øvelse. En eller to eller tre dårlige resultater kan påvirke så mye. Interne oppgjør kan komme til å avgjøre dette. Og ikke glem at City er oddsfavoritter, sier Stamsø-Møller.