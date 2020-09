Biden tilbake på offensiven

Amerikanerne har lagt bak seg langhelgen «Labor day weekend» og nå er innspurten i valgkampen i gang. Joe Biden har trappet opp sin reisevirksomhet og øker samtidig forspranget til president Donald Trump fra 6,4 til 7,4 prosentpoeng. Det viser TV 2-tallknuser Terje Sørensens beregning basert på de siste meningsmålingene.

Også i antall valgmenn øker Joe Bidens ledelse noe. Demokraten ‹tar tilbake» Arizonas 11 valgmenn fra Trump og ender dermed med 313 valgmenn mot Donald Trumps 225.

Du må samle minst 270 valgmenn for å bli president i USA.

Akkurat nå veier Biden mest på den politiske kjøttvekten. Grafikk. Helge Knudsen.

Ledelsen er mindre enn den ser ut. TV 2s beregninger viser at Biden kan vinne stemmene nasjonalt med 4 prosentpoeng, men likevel tape valget. Årsaken er at det fortsatt er svært jevnt i vippestatene som til slutt avgjør valget. Hvis Bidens ledelse skulle falle ned til 4 prosentpoeng er det med andre ord sannsynlig at de fire jevneste vippestatene vil skifte fra Biden til Trump. I så fall blir den sittende presidenten gjenvalgt med 295 valgmenn.

Det motsatte er selvfølgelig også mulig. Hvis Biden fortsetter å øke nasjonalt vil også de jevneste statene der Trump i dag har ledelsen begynne å skifte farge. Dermed vil Biden få enda flere valgmenn.

Akkurat nå kan vi si at Biden har en noenlunde komfortabel ledelse. Hvis forspranget minker med 2 prosentpoeng blir det spennende. Hvis forspranget øker tilsvarende kan vi begynne å snakke om valgskred.