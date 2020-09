Klassisk ertesuppe og pannekaker

I oppskriften ser du også hvordan Wenches mormor valgte å servere sin spesielle ertesuppe.

Ertesuppe kokt på knoke:

Ingredienser:

1 lettsaltet eller røkt svineknoke

Ca. 4 dl gule erter

Vann+salt til bløtlegging

Kaldt vann til koking

1 løk

½-1 purre

2 gulrøtter

Pepper

Eventuelt timian

Slik gjør du:

Legg ertene i bløt i lettsaltet vann natten over. Tøm ut bløtevannet og skyll ertene før koking. Skjær noen snitt i knoken inn mot benet (dette for at den blir raskere kokt). Legg knoken i en kasserolle, fyll på med vann til det dekker knoken. Kok opp og skum av. Legg i de utvannede ertene (bløtevannet helles vekk). Kok opp og skum på nytt. Tilsett grovhakket løk og eventuelt litt timian. Kok til ertene og knoken er møre 2-2 ½ time. Etterfyll med vann om nødvendig.

Gulrot i skiver/terninger og eventuelt persillerot og finsnittet purre, får trekke med de siste 10-15 minuttene. Smak til med pepper og eventuelt litt salt. Ta opp knoken og skjær av kjøttet og ha tilbake i suppen.

Mormors variant: Mormor tok opp den kokte knoken. Serverte først ertesuppe, så ble knoken skåret opp skiver (svor og fett ble fjernet). Kjøttet ble servert med poteter, erter fra suppen, eventuelt kokt kålrot (kokte med i suppen) og litt av kraften fra suppen ble helt over. Var det mange til bords ble kjøtt fra knoken spedd på med grove pølser, som fikk trekke med i suppen de siste 15-20 minuttene.

Enkelte steder i landet ble det også tilsatt byggryn i ertesuppen. Skyll byggrynene godt kaldt vann og la koke sammen med ertene. Ved servering serveres det først suppe, så poteter, kokt kålrot i skiver og kjøtt fra knoken, eventuelt pølser og sjy fra suppen.

Pannekaker servert med blåbær:

Ingredienser:

3 dl fint hvetemel (ønsker du grovere pannekaker 1 ½ dl hvetemel og fint 1 ½ dl fint eller grov sammalt hvete)

1 ts salt

5 dl melk

4 egg

Smør til steking

Server med rørte bær/blåbær eller et sukkerdryss.

Bland mel og salt og tilsett halvparten av melken. Visp godt til en tykk glatt røre. Tilsett resten av melken og egg og visp sammen til en glatt røre. La røren svelle ca. 15 minutter før du steker pannekaker.