Sian-topper etterforskes for hatefulle ytringer

«Hvis dere vil oppføre dere sånn, så kan dere dra tilbake til det møkkalandet dere kom fra», er et av flere utsagn som politiet vurderer. Tre Sian-topper har status som mistenkt.

Det brøt ut fullstendig kaos da Sian spredte sitt budskap under et arrangement i Bergen i august.

Motdemonstranter hoppet over sperringene som politiet hadde satt opp. Noen av dem gikk til angrep på Sian-leder Lars Thorsen.

Dette ble starten på noen svært dramatiske timer i Bergen sentrum.

SIAN demonstrasjon på Festplassen, Bergen 22 august 2020 Foto: Robert Reinlund / TV 2

Nå nærmer politiet seg avslutningen på en intensiv og omfattende etterforskning.

Gransker Facebok-videoer

Flere titalls personer er avhørt og timesvis med videopptak er gjennomgått. Både politiets egne videopptak, men også videoer publisert av media og på sosiale medier.

AGGRESJON: Mange av demonstrantene var tydelig opprørt under Sians taler på Festplassen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Status torsdag er at 24 personer er anmeldt for ordensforstyrrelse. Omtrent halvparten av disse er mindreårige. Noen av dem har kastet egg og steiner mot politiet.

I tillegg etterforsker politiet om tre personer i Sian har gjort seg skyldig i å fremme såkalte «hatefulle ytringer».

– De har status som mistenkt. Det gjenstår ennå noe etterforskning, men vi har en ambisjon om at vi får avsluttet etterforskningen dette i løpet av neste uke, sier politiadvokat Arne Fjellstad i Vest politidistrikt.

Den aktuelle lørdagen var det tre personer fra Sian som uttalte seg i forbindelse med demonstrasjonen. Leder Lars Thorsen, nestleder Ellen Due Brynjulfsen og sekretær Fanny Bråten.

«Skyt dem da , for faen!»

TV 2 har gjennomgått hva som ble sagt fra podiet under demonstrasjonen. Dette er noen av ytringene som politiet nå må vurdere.

Politiet i Bergen brukte tåregass mot demonstranter som har møtt opp for å demonstrere på mot en SIAN-apell. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Like etter at sperringene brytes, oppstår det kaos på Festplassen. I tidsrommet hvor angrepet på Sian-leder Lars Thorsen sier Fanny Bråten:

«Nå blir det krig. Her er det full krig. Skyt dem da, for faen, så lærer dem! Skyt dem! Skyt dem med gummikuler! Skyt dem!»

Bråten ble i august frikjent for anklage om hatefulle ytringer i Borgarting lagmannsrett.

I videoen fortsetter hun, forklarende, for de som ser direktestrømmen på Facebook:

«Når jeg roper "skyt dem" er det at det er masser, masser av spesielt muslimske menn som har samlet seg i svære gjenger. Dette er livsfarlig, jeg er veldig urolig for de som står for ytringsfriheten », sier hun i opptaket.

«Muslimsk atferd»

Kort tid etter tar Sian-nestleder Ellen Due Brynjulfsen mikrofonen. På dette tidspunktet har Thorsen akkurat blitt slått ned. I opptaket kan man høre at hun sier:

«Her ser vi muslimsk atferd. Det hater som dere viser det er ikke norsk. Hvis dere vil oppføre dere sånn, så kan dere dra tilbake til det møkkalandet dere kom fra» .

Like etter følger hun opp:

«I Norge så har vi noe som heter ytringsfrihet. Det er noe muslimer ikke vet hva er», sa hun.

FRIKJENT FØR: Fanny Bråten under en Sian-markering på Eidsvolls plass foran Stortinget. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Tror politiet er «drittlei»

– Politiet pleier å bruke et års tid på å gruble på om det vi sier kan være straffbart, så dette er vi helt avslappet om. Det skjer mye i en så opphetet situasjon som vi stod i da, men vi har uansett ingen problemer med å forsvare disse utsagnene, sier Sian-leder Lars Thorsen.

Han ble selv dømt for hatefulle ytringer i fjor høst. Han er likevel klokkeklar på at han mener ytringene som ble uttalt på Festplassen denne dagen, ikke på noen måte er straffbare.

– Vi er fullt klar over at politiet bruker masse tid på å nitidig gå gjennom hvert ord vi sier. De er sikkert drittlei av at vi ikke holder kjeft, sier Thorsen.