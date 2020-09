Nye funn om dommedagsbreen: – Urovekkende

Den såkalte dommedagsbreen i Antarktis smelter raskt, og forskere har ikke hatt et klart svar på hvorfor. Inntil nå.

Thwaites-breen, som den egentlig heter, sklir gradvis ut i Amundsenhavet i Vest-Antarktis.

Forskere har lenge visst at breen smelter raskt, men hvorfor har vært et spørsmål som har stått delvis ubesvart.

To forskerteam, et fra Storbritannia og et fra USA, har i en lengre periode kartlagt hva som befinner seg under breen ved hjelp av fly og skip, og resultatet har gitt dem noen svar.

Studien, som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cryosphere denne uken, viser at det finnes mange kanaler og hulrom under isbreen, som trolig er inngangen til varmt havvann som fører til issmelting.

Kan stige 65 cm

Studien viser også at havbunnen generelt er dypere og har flere dype kanaler som fører til den såkalte grounding line, punktet der havbunnen, isen og havvannet møtes, enn tidligere antatt.

ENORM: Twaites-breen er på størrelse med Storbritannia. Dersom den smelter, kan det føre til en havnivåstigning på 65 cm. Foto: Carl Robinson / ITGC

Noen av disse kanalene er over 800 meter dype, ifølge forskerne.

Thwaites-breen, som er på størrelse med Storbritannia, kalles dommedagsbreen blant annet fordi havet kan stige med rundt 65 cm dersom den smelter.

Men det er uvisst hvor lang tid det vil ta, og forskere ønsker å finne ut når det eventuelt vil skje.

– Det skjer ikke over natta, og det vil ikke skje i vår levetid, sier klimaforsker Bjørn Samset i Cicero til TV 2.

De siste 30 årene har issmeltingen fra dommedagsbreen og andre nabobreer femdoblet seg.

HAVET STIGER: Thwaites-breen står allerede for rundt 4 prosent av havnivåstigningen i verden. Foto: British Antarctic Survey

Allerede står Thwaites-breen for rundt 4 prosent av den globale havnivåstigningen, ifølge forskerne.

Brøyter seg inn

Samset forklarer at det forskerne har kommet fram til bekrefter det man har trodd i mange år, at vannet fra havet bidrar til å smelte isen og at issmeltingen forsterkes ved av vannet graver seg inn i isen.

Klimaforkeren forklarer at isbreer smelter på ulikt vis og med ulik fart. Det er i Vest-Antarktis, hvor Thwaites-breen ligger, tapet av ismasse er stort.

– Årsaken er antakelig at det er fordi det er flere isbreer som renner ut i havnet, hvor det er mye inntrenging av vann, slik forskerne har funnet i dette tilfelle. Det får isbreen til å løfte seg fra bakken og dermed glir den raskere ut i havet, sier Samset.

– Det blir som å smøre fett under noe, slik at det glir raskere, forklarer han.

VANN: Slik trenger inn vannet under isbreen. Foto: British Antarctic Survey

Thwaites-breen flytter seg 2000 meter i året, ifølge studien.

– Det er ganske fort til å være en isbre. Hvis den renner ut i havet, vil stor mengde is følge etter, ettersom den fungerer som en slags propp, sier klimaforskeren.

– Urovekkende

Forsker Kelly Hogan sier at studien fyller et kritisk kunnskapshull om breen.

– For første gang har vi en klar oversikt over rommene som varmt vann kan nå på undersiden av breen, slik at den smelter og bidrar til en global havnivåstigning, sier hun i en pressemelding.

Forsker Dave Porter ved Columbia University sier det «både var inspirerende og urovekkende» å se endringene i breen, men også tilfredsstillende å vite at forskningen kan bidra til å finne ut mer om hva som skjuler seg under isen.

Kanalene og hulrommene i breen skal analyseres slik at forskerne håper å kunne gi et svar på hvor mye is som vil smelte og når.

– Når vi er ferdig, vil vi kunne si til regjeringer og politikere at dette er det som kommer til å skje. Vi vil faktisk ha et ordentlig estimat på hva som kommer til å skje med Thwaites-breen, sier forsker Tom Jordan til CNN.

Nærmer seg rekord

Også på den andre siden av jordkloden, i Arktis, smelter isen.

I et intervju med Sciencemag forteller forsker Jennifer Hutchins at det var et spesielt syn som møtte henne og resten av mannskapet på skipet Polarstern i mars i år: Isen hadde begynt å bryte opp, flere uker tidligere enn den normalt pleier.

LITE IS: Denne grafen viser hvor lite is det er i Arktis. Den blå streken er 2020, den rød streken 2012, hvor det var rekordlite is. Den streken som er mest grå, er median is mellom 1981 og 2010. Foto: NSIDC

Isen i Arktis er snart på et rekordlavt nivå, viser tall fra NSIDC. 2012 var det året det var minst is som noen sinne er blitt målt. Men klimaforsker Bjørn Samset tror grafen vil snu snart.

– Jeg tror ikke vi er på smeltemaks i år, men det er veldig nært rekord. Klimaendringene er i full gang. Denne typen utvikling må vi belage oss på framover, sier Samset.

Ifølge Sciencemag følger dette en klar trend: Sommerisen dekker et område som er halvparten som stort som det gjorde på 80-tallet, og volumet er i perioden redusert med 75 prosent.

Oppvarmingen i Arktis skjer tre ganger så raskt som verdensgjennomsnittet, og forskere mener isfrie somre bli et faktum kanskje så tidlig som i 2035.

– Det er definitivt snakk om når, ikke «om» , sier polarforsker Alek Petty ved NASAs Goddard Space Flight Center til magasinet.