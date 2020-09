Derfor mener PST at Bertheussen står bak pakker til egen forsvarer

På våren 2019 mottok Laila Anita Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, den første av flere mystiske pakker.

I pakken lå det en dymo-tape med en beskjed fra det som angivelig var en gruppe gjerningspersoner som sto bak alle truslene og skadeverkene som Bertheussen nå er tiltalt for.

På tapen kom det frem informasjon som var helt ny, også politiet.

Må ha avlyttet telefonen

Den som har sendt det har inngående kjennskap til saken, og uttrykker anger for at Bertheussen er pågrepet.

FORNÆRMET: Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara i retten. Hans samboer, Laila Anita Bertheussen er tiltalt for trusler mot ham. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Vedkommende har kunnskap om parets bolig, blant annet inngangskode på døren. Den angivelige gruppen hadde også opplysninger om saken som var helt nye for PST.

Avsenderen sendte til innhold i telefonsamtaler mellom Bertheussen og sikkerhetsselskapet som blant annet sto for overvåkingskamaerene som var satt opp rundt Bertheussen og Waras bolig etter trusselhendelsene.

DYMO-PAKKE: Denne pakken mottok forsvarer Elden på vårparten 2019. Foto: Politiet/ Pst

Gruppen må da ha avlyttet boligen til sittende justisminister Wara.

Kim Ruderaas Sæther, som ledet etterforskningen for PST, vitnet torsdag i rettessaken.

Han forteller at PST har tatt mange bilder av vinduet på boligen der den angivelige gruppen skal ha avlyttet boligen.

– Det er ingenting vi ser der som indikerer at noen form for avlyttingsredskap er påsatt vinduet, sier Rudaas Sæter.

Undersøkelser har ikke vist noen tegn til avlytting, og PST anser det som fullstendig usannsynlig at boligen var avlyttet. De mener, sammen med aktoratet, å kunne bevise at det er Bertheussen som står bak pakkene.

Hundeurin

I dymo-tapen kom det også frem informasjon om brevene som ble sendt til daværende statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde (Frp), og trusselbrevet Tor Mikkel Wara fant i sin postkasse den 08. februar.

Ifølge avsenderen hadde de blitt dyppet i hundeurin. Brevene ble da sendt til Kripos, og det ble påvist urin.

Pakken med dymo-tape ble poststemplet da Bertheussen var i USA. Kripos har undersøkt pakkene, og de er frie for DNA.

Påtalemyndigheten mener likevel Bertheussen kan ha vært avsender, for eksempel ved at noen andre har postet pakken for henne.

– Vi mener å bevise at hun står bak, men tar høyde for at hun kan ha fått hjelp, sier aktor i saken, statsadvokat Fredrik Ranke.

Aktoratet presiserte i innledningsforedraget tirsdag at det kan ha vært en person som gjorde dette ubevisst, altså at vedkommende ikke visste hva som var i pakken.

Laila Anita Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom skadeverk, brannstifting og trusler. Hun nekter straffskyld. Det er satt av 10 uker til rettssaken.